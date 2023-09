Nel Parco delle Terme di Boario l’installazione immersiva “Ablazione sonora”

lunedì, 11 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Ambiente, uomo, natura, clima, elazioni che, oggi, hanno bisogno di essere riscritte per una sostenibilità di cui si percepisce, ogni giorno, l’urgenza.

“Infatti, in un mondo in cui sempre più persone percepiscono l’impellente necessità di affrontare con determinazione le sfide ambientali, talvolta si ha l’impressione che il cambiamento spetti ad altri – dichiarano i membri della Commissione Ambiente dell’Istituto Comprensivo Darfo2 – In realtà ciascuno deve essere protagonista del cambiamento, soprattutto le giovani generazioni che devono essere educate e stimolate in tal senso. Per questo, nell’ambito dei progetti educativi di primaria importanza, il nostro Istituto ha deciso di non più delegare e di investire nella tecnologia per promuovere il rispetto della natura.”

Alla presentazione dell’installazione era presente anche Mirco Pendoli, assessore all’Ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica e Paola Abondio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Darfo2.“Come istituto – spiega la professoressa Paola Abondio – da anni portiamo avanti un lavoro su temi come ambiente e natura che coinvolgono gli studenti e questa installazione ben struttura ha come obbiettivo quello di approfondire il ghiacciaio che sta morendo”.

Così, da giovedì 14 settembre e fino a domenica 15 ottobre, nel suggestivo Parco delle Terme – Darfo Boario Terme, si potrà visitare l’attesissima installazione immersiva intitolata “Ablazione sonora”.

“Questo evento unico e coinvolgente si svolgerà nella Galleria del Parco delle Terme-Darfo Boario Terme – dichiara Giacomo Pellegrinelli, presidente del Consorzio Turistico Thermae & Ski Vallecamonica, partner attivo della iniziativa – Volentieri sosteniamo e promuoviamo eventi che possano offrire questa straordinaria esperienza educativa immersiva in un mondo virtuale di apprendimento, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti, dai più grandi ai più piccini e offrendo a tutti i visitatori l’opportunità di immergersi in un mondo virtuale di apprendimento e consapevolezza ambientale”.

L’installazione, creata dal rinomato ricercatore e artista del suono, Sergio Maggioni, in collaborazione con l’Università di Brescia, propone un nuovo punto di vista sulla fusione dell’Adamello attraverso i suoi suoni.

Lo studio si basa su dati raccolti puntualmente dal 2021 al 2022, utilizzando quattro registratori bioacustici posizionati strategicamente nelle profondità dei crepacci e fessure del ghiacciaio dell’Adamello, il più esteso del versante italiano delle Alpi. Sono state catturate ben 9140 ore di suoni unici e sorprendenti che hanno consentito, con le loro mutazioni, di cogliere in maniera immediata e sensoriale le forti influenze del cambiamento climatico.

In questo modo, la Galleria, situata nell’area sud del Parco, diventerà una vera e propria stazione d’ascolto del ghiacciaio per un mese intero, grazie a una doppia installazione sonora e interattiva progettata per coinvolgere il pubblico.

“Quali suoni emana il ghiaccio? – afferma Sergio Maggioni, ricercatore e autore della installazione – Una domanda apparentemente semplice, ma profondamente significativa, che ci sfida a riflettere su questioni esistenziali cruciali. La risposta è affascinante quanto la domanda e lo scopriremo nelle giornate di visita che permetteranno di svelare il futuro dell’esplorazione sonora glaciale e la possibilità di scoprire il mondo segreto del ghiacciaio dell’Adamello attraverso l’arte e la scienza.”

“Ablazione sonora” rappresenta, quindi, un’opportunità straordinaria per immergersi nella bellezza e nella fragilità della natura e riflettere sul nostro ruolo nella sua preservazione. Un viaggio imperdibile nella fusione del ghiaccio attraverso il suo linguaggio sonoro, una consapevolezza crescente del ruolo che ciascuno è chiamato a svolgere per il futuro della Terra e gli organizzatori hanno ringraziato enti e aziende che sostengono l’iniziativa.