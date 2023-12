Nel Bresciano le Acli accendono la luce delle Pace di Betlemme

giovedì, 14 dicembre 2023

Brescia – Le Acli provinciali accolgono la “Luce della Pace”, una fiaccola che arde perennemente da moltissimi secoli nella chiesa della Natività a Betlemme, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della terra. A dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e fatte viaggiare in tutto il mondo come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.

La guerra non ha fermato questa luce di speranza e anche quest’anno la fiaccola è in viaggio, con il motto: “Fare Pace rende felici”. Il 16 dicembre la fiaccola arriverà in diverse stazioni del Bresciano (in città alle 14.26 tutti i dettagli su www.lucedellapace.it) e le Acli la accoglieranno con un loro cero.

Da lunedì 18 dicembre questa luce, figlia della fiamma di Betlemme, sarà anche nella sede provinciale di via Corsica 165 a disposizione di chiunque voglia accendere un proprio lume e generare così una nuova scintilla della Luce della Pace.

Le Acli invitano istituzioni, enti, associazioni, realtà laiche e religiose e tutte le cittadine e i cittadini ad accendere e diffondere questa fiaccola, perché la pace è patrimonio di tutte e tutti noi: la luce può illuminare le nostre coscienze e aiutarci a comporre sinfonie di pace.

“Anche se di fronte alle guerre ci sentiamo impotenti, – spiegano – possiamo prenderci per mano e coltivare relazioni di pace, nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro e di socialità. Possiamo cambiare le nostre parole e adottare un linguaggio non armato. Possiamo assumere uno stile di vita di pace e rispetto. Possiamo porci di fronte alle altre persone con gentilezza, accoglienza, generosità. Umanità”.