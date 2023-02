Nel Bresciano incontri di formazione dei vigili del fuoco

giovedì, 23 febbraio 2023

Breno (Brescia) – Formazione dei vigili del fuoco del Bresciano. Al fine di ottimizzare i processi connessi al soccorso pubblico il Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia sta organizzando per il proprio personale, un ciclo di incontri formativi e informativi in materia di interventi a seguito di incidenti stradali anche in previsione dell’avvento di autoveicoli di nuova generazione ovvero elettrici e ibridi o alimentati con carburanti alternativi, presenti sulla rete stradale.

Gli incontri si svolgeranno oggi – 23 febbraio – dalle 8.30 alle 12.30 presso l’Aula Magna del Comando di via scuole a Brescia e mercoledì 1 marzo dalle 20 alle 24 in Valle Camonica, presso il Distaccamento Volontario di Breno.