Nel Bresciano i nuovi vigili del fuoco volontari senza vestiario e DPI: lettera del sindacato

giovedì, 15 giugno 2023

Brescia – Vestiario e D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) ai vigili del fuoco volontari del comando provinciale di Brescia, il sindacato Uil-Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione fa sentire la voce grossa. Il segretario territoriale vigili del fuoco di Brescia, Marco Grimaldi, ha inviato nella giornata di ieri una lettera al comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, ingegner Enrico Porrovecchio, e al direttore regionale vigili del fuoco della Lombardia, architetto Fabrizio Piccinini.

Nella missiva il sindacato fa riferimento al disagio per i nuovi vigili del fuoco volontari della sede centrale e dei distaccamenti, compresi quelli della Valle Camonica e del Garda. “Oggi – si legge – ci troviamo a vivere una realtà al comando molto anomala: nel 2022 sono stati formati 19 vigili volontari e durante i primi mesi dell’anno sono stati organizzati ed espletati in modo veramente straordinario altri due corsi al comando per formare altri 40 vigili volontari, quindi ad oggi ci troviamo con 59 vigili volontari formati, ma senza vestiario e D.P.I. in dotazione”.

“Non ci sembra normale – prosegue la missiva – che per poterli inserire nelle squadre di soccorso i capi distaccamento debbano far utilizzare a questi colleghi il vestiario ed i D.P.I. di altri colleghi volontari non presenti nella stessa giornata, non ci sembra che il Dl. 81/08 preveda questo tipo di soluzione. E’ incomprensibile tale situazione, dovete garantire anche a loro le dotazioni previste personali”.

Più volte – conclude la lettera – “ci è stato risposto che dovevano segnalare il tutto al Comando e fare le richieste necessarie, ma a tutt’oggi, nonostante abbiano riaggiornato il sistema informatico più volte, non è cambiato nulla. Non c’è bisogno di ricordarVi l’importanza sul nostro territorio della Componente Volontaria che insieme ai Permanenti garantisce quotidianamente un Soccorso Tecnico Urgente di alta Professionalità in tutta la Provincia, pertanto vi chiediamo di intervenire ognuno per le proprie competenze in modo da risolvere questa annosa problematica”.

di A. Pa.