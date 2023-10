Nel 2024 Gravellina, nuovo evento cicloturistico in provincia di Sondrio

martedì, 31 ottobre 2023

Sondrio – La data zero di sabato 28 e domenica 29 ottobre promuove Gravellina, un nuovo evento cicloturistico non competitivo della provincia di Sondrio che ha lo scopo di promuovere gli itinerari, la cultura e il territorio valtellinese.

I percorsi di Gravellina seguono le strade rurali dove la Valtellina coltiva e produce i suoi prodotti più noti, come i vini, e più tradizionali, come la segale e il grano saraceno. Le vie che – oggi come un secolo fa – sono il manifesto del rapporto tra uomo e natura, qui in relazione e in equilibrio. La bici di Gravellina è la gravel, che in inglese significa ghiaia: il mezzo più adatto per un fondo che alterna sterrato, lastricato, singletrack e asfalto.

I tour di sabato, da Sondrio a Bianzone, e di domenica – in direzione ovest – fino a Castione Andevenno, sono piaciuti perché – come definiti dalla pro-cycler Chiara Redaschi – bellissimi e non banali. I punti ristoro sono stati organizzati nei meleti, al Mulino Menaglio e al mercato coperto; domenica polenta taragna a Castione Andevenno.

Tanti i commenti entusiastici da parte dei partecipanti, estasiati dalla bellezza dei percorsi e dalle salite impegnative, ma soprattutto dalla storia e dalla tradizione che si può vivere ad ogni pedalata.

LA PRESENTAZIONE DI GRAVELLINA

Il centro “Le Volte” di Sondrio ha ospitato – venerdì 27 – la presentazione di Gravellina, che ha come obiettivi la promozione e la valorizzazione della Valtellina come destinazione bike ed enogastronomica, con accento – come anticipato – sul concetto di ruralità, come spiegato da Camillo Bertolini, Fabio Cometti, gli organizzatori.

La serata ha riunito le Istituzioni e gli Enti provinciali, con Fernando Baruffi, vicedirettore BIM Adda, Tiziano Maffezzini, presidente Comunità Montana Valtellina di Sondrio, e Michele Diasio, assessore allo Sport e Tursimo del Comune di Sondrio; e chi – in varia veste – opera nel e per il settore primario. Il microfono è quindi passato tra le mani di Andrea Gandossini, direttore Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina, Gianluca Macchi, direttore GAL Valtellina e Melavì, Sandro Bambini, presidente Coldiretti Sondrio, Andrea Fanchi presidente Associazione per la coltura del grano saraceno di Teglio e dei cereali alpini tradizionali, Massimo Bevilacqua, direttore di Sol.Co. Sondrio, Luca Negrini, presidente Bikebernina, e Luca Gianola, vicepresidente 360 Valtellina Bike.

Gravellina 2024 ha già una data: sabato 21 e domenica 22 settembre. Per tutte le informazioni e le iscrizioni basta visitare il sito www.gravellina.com