Navigazione lago Iseo: domani riapre il pontile Monte Isola Peschiera Maraglio1

giovedì, 25 maggio 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Navigazione Lago d’Iseo informa su stato lavori pontile Monte Isola Peschiera Maraglio 1 riapre domani – venerdì 26 maggio – alle 12. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati ultimati in anticipo, nonostante le piogge che si sono verificate nel corso della settimana, che hanno riportato il livello idrometrico del lago d’Iseo sopra la media del periodo ponendo fine all’emergenza idrica dovuta alla siccità dei mesi scorsi.

Pertanto, a partire dalla corsa Peschiera-Sulzano delle ore 12:20 le fermate del servizio “traghetto” verranno ripristinate al consueto pontile “Peschiera Maraglio 1”.

Proseguiranno invece, senza necessità di apportare modifiche al servizio di trasporto lacuale, i lavori di manutenzione straordinaria al pontile di “Sensole”.

Si ricorda che il Comune di Monte Isola (Brescia) ha quattro località servite dal trasporto pubblico lacuale e ogni località ha almeno un pontile mentre Peschiera Maraglio può contare su tre pontili. Durante le attività straordinarie si chiede cortesemente ai passeggeri di collaborare e seguire le indicazioni del personale di bordo che come sempre è disponibile a fornire informazioni di supporto. Con l’occasione si invitano i passeggeri a tenere presente che il trasporto pubblico lacuale assicura il servizio di trasporto per le tratte coperte e le destinazioni definite e per nessun motivo gli equipaggi possono accogliere richieste personali di destinazioni o tratte alternative per ovvi, ed evidenti, motivi di responsabilità civile verso terzi.

Le attività manutentive sono suscettibili di possibile evoluzione e trattandosi di informazione di pubblico servizio chiediamo ai viaggiatori di prestare fede solo a quanto riportato dal sito della Società di Navigazione e dalle sue pagine social che vengono aggiornate in tempo reale.