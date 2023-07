Navigazione lago d’Iseo: potenziati i collegamenti con Monte Isola, le novità

martedì, 4 luglio 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Potenziati i collegamenti con Monte Isola dall’8 al 23 luglio per Terzo Paradiso, traghetti Peschiera Maraglio-Sulzano fino alle 2, prenotazione obbligatoria per Iseo dalle 20 nei weekend.

Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, in coincidenza con l’evento Terzo Paradiso dell’Energia organizzato a Monte Isola in collaborazione con la Fondazione Pistoletto, informa i viaggiatori che dall’8 al 23 luglio la località di Peschiera Maraglio sarà raggiungibile ogni giorno utilizzando il collegamento diretto Sulzano-Peschiera M. che sarà rafforzato durante le ore serali e sempre a libero accesso, cioè senza alcun obbligo di prenotazione. Infatti i collegamenti sulla tratta Sulzano-Peschiera Maraglio saranno continui fino alle 2 di notte, per proseguire poi “a chiamata” come di consueto. Inalterata la tratta Sale Marasino-Carzano con attivazione del servizio “a chiamata” dalle 24. Essendo il servizio a libero accesso non si esclude che possano verificarsi attese e code per salire sulle motonavi dato che è prevista una forte affluenza, in particolare durante i fine settimana interessati dall’evento.

Per quanto riguarda il servizio di linea, sulla tratta Iseo-Peschiera Maraglio-Sensole sarà obbligatorio prenotare il rientro da Monte Isola per le corse programmate dopo le 20 di venerdì, sabato e domenica nei giorni 8-9-14-15-16-21-22-23 luglio. Le corse interessate sono la 57, in partenza da Peschiera Maraglio alle 21:10 e da Sensole alle 21:20, e la corsa 59, in partenza da Sensole alle ore 22:20 e da Peschiera M. alle 22:30. I viaggiatori potranno effettuare la prenotazione acquistando online il biglietto di andata e ritorno fino alle 24 del giorno precedente il viaggio oppure potranno effettuare la prenotazione “last minute” presso la biglietteria di Iseo.

Per i turisti in rientro a Sulzano, il Comune di Monte Isola in accordo con l’agenzia del TPL di Brescia sta predisponendo un bus navetta da Sulzano a Iseo, in orario serale, per tutta la durata della manifestazione; per maggiori informazioni sulla navetta consultare il sito dell’evento oppure i vari portali turistici.

L’obbligo di prenotazione nelle ore serali è determinato dalla necessità di regolare il deflusso dei visitatori da Monte Isola verso Iseo in considerazione della forte attrattività del progetto artistico e sociale di Michelangelo Pistoletto, tra i principali esponenti del movimento dell’arte povera in Italia.

Pertanto, per tutta la durata dell’evento, i collegamenti Sulzano-Peschiera Maraglio e Sale Marasino- Carzano saranno garantiti tutti i giorni secondo l’orario in vigore con rafforzamento della linea Sulzano – Peschiera M. nelle ore serali. Mentre i collegamenti Iseo – Monte Isola saranno svolti secondo l’orario di esercizio in vigore che a luglio prevede rientri serali da Monte Isola su Iseo esclusivamente venerdì, sabato e domenica (ovvero nei giorni 8-9-14-15-16-21-22-23 luglio interessati dall’evento). Monte Isola non è servita da collegamenti serali da ulteriori località per cui si invitano i passeggeri interessati a fruire dell’evento ad utilizzare i servizi attivi informandosi sui punti di sbarco/imbarco delle tratte previste.

Orari e informazioni sui collegamenti di Navigazione Lago d’Iseo sono consultabili sul sito www.navigazionelagoiseo.it.

Si avvisano, infine, i viaggiatori che, a seguito dell’ordinanza del Comune di Monte Isola, dall’8 luglio al 24 settembre 2023 è contingentato a 100 per singolo giorno il numero di biciclette, anche elettriche, autorizzate allo sbarco sull’isola. Le prenotazioni si possono effettuare online esclusivamente sul sito www.visitlakeiseo.info al link:

https://visitlakeiseo.info/esperienze/prenotazione-biciclette-monte-isola/.

Il direttore di esercizio Emiliano Zampoleri dichiara: “Nel contesto di Bergamo Brescia 2023, capitale Italiana della Cultura, il lago d’Iseo e in particolare Monte Isola con l’evento “Terzo paradiso delle’energia” si collocano nel cuore della cultura per questo 2023. Ricordando che le località Sulzano – Peschiera Maraglio e Sale Marasino – Carzano sono collegate 24 ore su 24, invito i passeggeri interessati a fruire dell’evento in partenza da Iseo il venerdì, il sabato e la domenica ad organizzare la propria visita prenotando il servizio di linea preferibilmente online. Per i turisti che utilizzeranno il servizio traghetti, invece, si raccomanda di essere resilienti perché nelle date interessate i deflussi non sono prevedibili non essendo le visite contingentate e potrebbero verificarsi code e tempi di attesa nonostante il programmato rafforzamento del servizio. Visti i valori che ispirano l’opera e la performance sociale e artistica del maestro Michelangelo Pistoletto si auspica che in tutti prevalga un adeguato spirito di adattamento.

Ringrazio fin d’ora tutti i dipendenti della Società ed i volontari che assicureranno la buona riuscita dell’evento e ai quali verrà richiesto un impegno aggiuntivo nel periodo estivo già caratterizzato dal numero massimo di servizi svolti”.