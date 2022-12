Navigazione lago d’Iseo: nuovo lifting alla motonave “Città di Bergamo”

mercoledì, 7 dicembre 2022

Costa Volpino (Bergamo) – E’ in cantiere per un intervento di manutenzione straordinaria la motonave “Città di Bergamo“, che trasporta fino a 430 passeggeri ed è il fiore all’occhiello della Navigazione Lago d’Iseo.

Dopo aver rifatto il lifting alla “Marone” che da questa settimana è tornata in acqua, ora tocca alla motonave “Città di Bergamo” e le opere terminranno nel 2023.

VIDEO



“Abbiamo previsto un intervento sull’ammiraglia, la motonave “Città di Bergamo” – spiega Emiliano Zampoleri (nel video), direttore esercizio della Navigazione Lago d’Iseo – prevediamo lavori sia impiantistici sia sulle carene, con trattamenti particolari delle superfici esposte all’acqua”. “Con questo intervento puntiamo a migliorare le prestazioni delle imbarcazioni e la qualità del servizio all’utenza”, conclude Emiliano Zampoleri.

I lavori di manutenzione straordinaria dureranno quattro mesi, con un costo di 300mila euro, e l’obiettivo è riportarla in acqua a marzo. La ditta che ha vinto l’appalto ha avviato gli interventi sulle parti meccaniche, quindi passeranno agli arredi e impianti con particolare attenzione che sarà posta all’impianto elettrico oltre che a tutti i sistemi fondamentali per la navigazione in sicurezza. Nella fase finale sarà rifatta la verniciatura della motonave mediante la rimozione degli strati esistenti e la posa di nuove specifiche vernici antivegetative che limitano drasticamente l’attecchimento e la riproduzione di alghe sulla carena.

La motonave “Città di Bergamo”, che dispone di cucina e bar per servizio di ristorazione a tavolo o buffet in sale con aria condizionata, tornerà in acqua in primavera con una nuova veste e sarà di grande attrazione per i turisti.

di A.Pa.

© Riproduzione riservata