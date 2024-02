Navigazione lago d’Iseo, lavori ai pontili e assunzione di 11 dipendenti

giovedì, 8 febbraio 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, fa il punto sulle attività di manutenzione in corso presso i pontili.

A partire da oggi – giovedì 8 febbraio – il pontile “Sulzano 1”, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo, sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria la cui durata è stimata in 15 giorni. Per tutta la durata degli interventi, gli imbarchi e gli sbarchi da e per Monte Isola, compreso il collegamento giornaliero da Sulzano a Monte Isola-Peschiera Maraglio, saranno effettuati al pontile “Sulzano 2”, pertanto la società raccomanda di prestare particolare attenzione a tali modifiche al fine di agevolare il trasporto dell’utenza.

Contestualmente ha riaperto, in anticipo rispetto a quanto annunciato in precedenza, il pontile di Sensole, posto su Monte Isola, in seguito alla celere conclusione delle attività manutentive.

Tutti gli aggiornamenti che riguardano le modifiche al trasporto di navigazione sono comunicati tempestivamente tramite avvisi pubblicati sul sito internet di Navigazione Lago Iseo, www.navigazionelagoiseo.it e sulle pagine social Facebook e Instagram.

Ricerca personale – Navigazione Lago d’Iseo rende noto che sono aperte ricerche di personale per un totale di 11 assunzioni a tempo indeterminato, inquadramento secondo quanto previsto dal CCNL Autoferrotranvieri. I bandi completi e le schede di domanda sono pubblicati sul sito di Navigazione nella sezione Società Trasparente/Bandi di Concorso, a cui si rinvia per completezza d’informazione.

La scadenza per candidarsi è il 26 febbraio 2024. Le selezioni avverranno per titoli ed esami. I profili ricercati sono i seguenti: personale navigante: un “Pilota Motorista”, par. 175 (necessari i titoli di “Pilota Motorista autorizzato” e di “Capitano autorizzato”); sei “Assistenti di bordo”, par. 139 (necessario libretto di navigazione delle acque interne).

Personale per servizi di biglietteria: tre “Operatori alla mobilità”, par. 138 Personale d’ufficio settore sicurezza, ambiente e qualità; un “Collaboratore di ufficio”, par. 175 (necessaria laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o titolo equipollente nonché abilitazione alla mansione di RSPP).

Gli interessati sono invitati a prendere visione dei bandi completi sul sito internet www.navigazionelagoiseo.it, per eventuali richieste di informazioni rivolgersi a Navigazione Lago d’Iseo, Direzione di Esercizio, tel. 035 971483.