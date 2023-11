Navigazione lago d’Iseo: intervento straordinario sulla motonave Monte Isola

venerdì, 10 novembre 2023

Costa Volpino (Bergamo) – La motonave Monte Isola è in cantiere per un intervento straordinario di manutenzione. Nei giorni scorsi, con l’ondata di maltempo, sono stati trascinati nel Sebino da torrenti e fiume Oglio ramaglie e alberi e, nonostante il tempestivo intervento del battello spazzino che in meno di due giorni ha raccolto e portato a riva più di 800 tonnellate di materiale, alcuni tronchi semisommersi devono ancora essere rimossi.

Un tronco ha compromesso il normale funzionamento dell’elica della motonave Monte Isola, così l’imbarcazione è stata trasportata al travel lift della Navigazione lago d’Iseo, dove è stata avviata la riparazione. “Il comandante della motonave – spiega il direttore della Navigazione Lago d’Iseo, ingegner Emiliano Zampoleri (nel video) – ci ha segnalato delle vibrazioni anomale, quindi l’abbiamo portata in cantiere per una verifica ed è stata riscontrata una deformazione dell’elica – molto probabilmente dovuta all’urto con un tronco semisommerso – che sarà immediata sostituita. Inoltre – essendo già in secca – sarà effettuata una manutenzione ordinaria”.

La motonave Monte Isola, in servizio sul lago d’Iseo dal 1999, ha una portata massima di 250 passeggeri, di cui 156 posti a sedere.

“Entro l’inizio della prossima settimana la motonave tornerà in acqua e riprenderà la normale attività – conclude Emiliano Zampoleri -. Il servizio di trasporto sul lago d’Iseo è regolare, come da orario invernale”.

di Angelo Panzeri