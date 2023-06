Navigazione Lago d’Iseo, in vigore l’orario estivo con un servizio rafforzato

lunedì, 19 giugno 2023

Costa Volpino (Brescia) – Da oggi sulle imbarcazioni della Navigazione Lago d’Iseo scatta l’orario estivo, con un servizio rafforzato nei giorni di sabato, domenica e nel mese di agosto.

Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, informa che da oggi – lunedì 19 giugno – entrerà in vigore l’orario estivo che resterà valido fino al 3 settembre 2023. Il servizio di linea sarà potenziato con maggiori corse nei giorni di sabato, nei festivi e nel mese di agosto per far fronte alla maggiore domanda dei turisti che visitano le località del Sebino e le sue bellezze.

La Società di Navigazione invita passeggeri e turisti a consultare l’orario estivo disponibile presso le biglietterie di terra e le rivendite autorizzate, sulle bacheche, online sulla pagina “orario in vigore” del sito internet www.navigazionelagoiseo.it e a prestare attenzione a quanto riportato sulle paline dei pontili. Si ricorda ai viaggiatori che è sempre possibile acquistare i biglietti online tramite il sito o l’app ufficiale, evitando così le code presso i pontili d’imbarco. Nel costo dei biglietti è incorporato il “contributo di sbarco” per Monte Isola (Brescia) che nel periodo estivo è pari a 1,50 euro.

La Società di Navigazione ricorda che il titolo di viaggio è in funzione del programma dell’utente. Oltre agli abbonamenti per i residenti, in particolare di Monte Isola, si può scegliere tra un singolo biglietto con validità temporale e costo variabile in funzione della durata e delle zone percorse in motonave, oppure per chi programma una gita di un giorno è disponibile un biglietto giornaliero a tariffa unica.

Sono inoltre attivati sempre con tariffa unica alcuni servizi di trasporto aggiuntivi quali il trasporto biciclette, il servizio bagagli e il trasporto di piccoli animali domestici. Oltre al servizio di navigazione, il titolo di viaggio dà diritto ad usufruire di agevolazioni presso le strutture convenzionate con Navigazione Lago d’Iseo il cui elenco è disponibile sul sito della Società nella sezione dedicata: https://navigazionelagoiseo.it/servizi-di-linea-orari/convenzioni/.

Il direttore di Esercizio della Navigazione lago Iseo, Emiliano Zampoleri, dichiara: “Nel contesto di Bergamo Brescia Capitali della Cultura 2023 la prima parte dell’anno, a partire da Pasqua data d’inizio della stagione turistica sul lago d’Iseo, registra una netta ripresa degli arrivi dei turisti sul Sebino. Dal primo gennaio al 31 maggio 2023 sono stati trasportati oltre 560.000 passeggeri con un incremento del 7% rispetto ai primi 5 mesi del 2022. La stagione estiva si preannuncia molto positiva e Navigazione Lago d’Iseo è pronta a dispiegare tutta la sua flotta per assecondare le esigenze di trasporto e di turismo del territorio”.