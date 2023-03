Navigazione Lago d’Iseo: da lunedì 27 marzo in vigore l’orario primaverile

giovedì, 23 marzo 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Entra in vigore l’orario primaverile sul lago d’Iseo. Da lunedì 27 marzo la Navigazione Lago d’Iseo adotta l’orario primaverile ed il servizio di trasporto lacuale riapre al massimo della potenzialità per tratte coperte, flotta impiegata e personale di bordo. Col nuovo orario vengono riaperti i collegamenti tra il basso e l’alto Sebino, da e per Sarnico-Lovere, ripristinate le corse da e per Iseo-Monte Isola. Restano invariati i traghetti h24 da Sulzano e Sale Marasino per Monte Isola. Da sabato 1° aprile apre la biglietteria di Sale Marasino.

Navigazione Lago d’Iseo informa che da lunedì 27 marzo entrerà in vigore l’orario primaverile 2023 che rimarrà valido fino al 18 giugno 2023. Il nuovo orario prevede la riapertura delle tratte che collegano il lago d’Iseo da sud a nord, da Sarnico a Lovere e viceversa, il sabato, la domenica ed i giorni festivi, oltre che nei giorni di vacanza scolastica, con particolare riferimento alle corse da e per Iseo e Monte Isola per cui resta sempre attivo anche il servizio di collegamento 24 ore su 24, tramite motonavi, in partenza da Sulzano e Sale Marasino.

Per Monte Isola, perla del Sebino, dal 1° aprile scatta il rincaro di 50 centesimi del contributo di sbarco, così come previsto dalle delibere adottate dal Comune di Monte Isola: il contributo di sbarco sarà riscosso, come di consueto, unitamente al costo titolo di viaggio direttamente al momento della relativa emissione e vendita.

Sabato 1° aprile riaprirà anche la biglietteria – info point di Sale Marasino, servizio gestito da personale di “Visit Lake Iseo” in accordo col Comune di Sale Marasino e garantito nei festivi e nei fine settimana fino a metà giugno per poi essere assicurato dal martedì alla domenica nel periodo estivo.

I collegamenti “scolastici” restano garantiti nei giorni feriali di apertura delle scuole fino alla fine delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale. Nei giorni feriali di vacanza l’orario scolastico verrà sospeso ed integrato con le corse previste il sabato.

I viaggiatori sono invitati, come di consueto, a consultare il nuovo orario sul sito www.navigazionelagoiseo.it, presso bacheche, biglietterie oltre che ad usufruire del servizio di prenotazione on line soprattutto per spostamenti di comitive od effettuati nei giorni festivi.

L’imminente primavera si prospetta promettente per l’arrivo dei turisti sul lago d’Iseo che quest’anno potrà trarre beneficio della sua posizione baricentrica tra Bergamo e Brescia, capitali della Cultura italiana per tutto il 2023. Per fronteggiare il traffico locale e turistico, a partire dalla prossima Pasqua e dai ponti successivi, Navigazione Lago d’Iseo negli scorsi mesi invernali si è concentrata sulla manutenzione straordinaria delle motonavi della flotta oltre ad effettuare le selezioni di personale necessarie a implementare l’organico. Si sono così conclusi, presso il cantiere navale di Costa Volpino, i lavori di manutenzione straordinaria della Motonaver “Città di Bergamo” ormai prossima al rientro in servizio. Le attività di manutenzione straordinaria, interamente finanziate per 330.000 euro da contributi regionali erogati tramite l’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d’Iseo Endine e Moro, hanno comportato la revisione di tutti gli impianti, dei motori di propulsione, del gruppo elettrogeno oltre alla completa idrosabbiatura delle superfici metalliche interne ed esterne con successiva applicazione di cicli certificati di verniciatura.

Oltre a partecipare alle attività di promozione coordinate dagli uffici competenti delle province di Brescia e Bergamo, workshop rivolti agli operatori turistici stranieri e fiere di settore in Italia e all’estero, Navigazione Lago d’Iseo ha ripensato la comunicazione in funzione dell’esperienza del turista: dai servizi di terra per l’acquisto dei biglietti a quelli digitali con un sito riorganizzato secondo le linee guida per un turismo accessibile e inclusivo (STAI) e una guida turistica online che riguarderà tutte le località del lago d’Iseo.

LE DICHIARAZIONI

Giuseppe Faccanoni, Presidente di Navigazione Lago d’Iseo: “La Società di Navigazione è pronta ad affiancare tutte le iniziative del territorio nell’anno di Bergamo Brescia, Capitale della cultura italiana 2023, un’occasione imperdibile per navigare con la nostra flotta nel lago d ’Iseo, un capolavoro d’arte e natura”;

Emiliano Zampoleri, Direttore di esercizio di Navigazione Lago d’Iseo: “Navigazione Lago d’Iseo si presenta all’appuntamento del 2023 con una flotta efficiente, e personale pronto. Il servizio di trasporto lacuale come in ogni occasione importante saprà fare gioco di squadra con le realtà locali”.