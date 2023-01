Navigazione lago d’Iseo assume 18 persone: bandi e scadenze

lunedì, 9 gennaio 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, ha aperto diverse ricerche di personale per totali 18 assunzioni, di cui 8 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato. Le scadenze per presentare le candidature dal 31 gennaio al 28 febbraio 2023. Per candidarsi consultare la sezione “Bandi di concorso” del sito della Navigazione Lago di Iseo.

Tali ricerche sono orientate a sostituire personale in quiescenza e di prossimo fine servizio, a selezionare i dipendenti da assumere a tempo determinato a partire dalla prossima stagione primaverile e ad implementare l’area tecnica del cantiere navale.

Per inviare la propria candidatura occorre consultare i bandi completi e le schede di domanda sul sito di Navigazione nella sezione “Bandi di concorso”.

Il personale sarà inquadrato secondo le previsioni del contratto nazionale autoferrotramvieri e le selezioni di personale avverranno per titoli ed esami per i seguenti profili.

Personale di prevista assunzione a tempo indeterminato distinto in:

Personale navigante:

2 “Piloti motoristi”, par. 175 della Navigazione Interna Lacuale (necessario il possesso del titolo di “Pilota Motorista Autorizzato”)

2 (due) “Marinaio assistente di bordo-aiuto motorista”, par. 139 (necessario il possesso del titolo di “Motorista Autorizzato”)

Personale di terra ufficio tecnico:

1 “Capo unità organizzativa amministrativa tecnica”, par. 230 (richiesta la laurea magistrale in ingegneria navale o ingegneria nautica o titolo equivalente)

1 “Capo unità tecnica”, par. 205 (richiesta la laurea triennale in ingegneria navale o ingegneria nautica o titolo equivalente)

Personale di terra cantiere navale:

1 “Capo operatori-meccanico”, par. 188 (richiesta comprovata esperienza in cantiere navale e officina meccanica)

1 “Operatore tecnico”, par. 170 (richiesta comprovata esperienza in officina meccanica)

Personale di prevista assunzione a tempo determinato:

Personale navigante:

7 posti “Marinaio assistente di bordo”, par. 139 (necessario il possesso del Libretto di Navigazione per acque interne di 1^ categoria -D.P.R. 28/06/1949 n. 631- in corso di validità)

Operatori biglietterie di terra:

3 posti “Operatore della mobilità-bigliettaio”, par. 138

Gli interessati sono invitati a prendere visione dei bandi completi sul sito www.navigazionelagoiseo.it

Per informazioni rivolgersi a Navigazione Lago d’Iseo tel. 035 971483.