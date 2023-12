Natale nelle pievi: prima serata in Santa Maria di Pontenove

venerdì, 22 dicembre 2023

Bedizzolle – Alla pieve di Santa Maria di Pontenove è in programma questa sera venerdì 22 dicembre – con inizio alle 20:30 – l’iniziativa ‘Natale nelle pievi’ organizzata dall’Associazione culturale ‘Vincenzo Gioberti’. L’evento aprirà una rassegna di sei elevazioni musicali (nella locandina) in altrettante pievi del territorio bresciano. Queste saranno animate dalle musiche di ensembles e artisti di primo rilievo nel panorama locale, quali la Rovereto Wind Orchestra, il Coro Sesta Eccedente e la Compagnia Sunadùr di Ponte Caffaro, nonché da letture natalizie in dialetto bresciano curate da Giuseppe Ghidinelli, Nerino Mora e Gianni Savoldi.

L’iniziativa è co-patrocinata da numerose istituzioni, tra cui la Provincia di Brescia, la Fondazione ‘Provincia di Brescia Eventi’, Cori Lombardia, le due comunità montane e quattro dei comuni interessati.

“In questa sinergia – spiega Alberto Garzoni, Presidente dell’ Associazione Vincenzo Giobert – con enti locali e artisti del territorio bresciano trovano realizzazione due intenti costitutivi dell’Associazione Gioberti: coinvolgere le istituzioni, gli operatori culturali e la cittadinanza nel suo complesso in un’opera condivisa di riscoperta della bellezza della nostra terra e dei suoi luoghi di valore; farlo a partire dai tesori immateriali di musica e devozione popolare, soprattutto legati alle festività natalizie, che le pievi custodiscono e rendono disponibili 2. “L’Associazione – conclude – estende un particolare ringraziamento alle parrocchie di Bedizzole e Provaglio Valsabbia, nelle persone dei reverendi arcipreti don Gabriele Banderini e don Alberto Cabras, e alla Pro Loco di Tremosine per il convinto sostegno a questa iniziativa”.