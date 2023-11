Natale a Rovereto: luce, fascino e tradizione dal 24 novembre

martedì, 21 novembre 2023

Rovereto (Trento) – Il 24 novembre parte “Natale a Rovereto 2023”: luce, fascino e tradizione. Fino al 7 gennaio 2024 il tradizionale mercatino, gli innovativi addobbi, il villaggio dei bambini e più di 40 eventi porteranno la magia del Natale in città. E’ stato presentato il programma del “Natale a Rovereto” per questa edizione 2023. A fare da padroni di casa, la Sindaca reggente Giulia Robol e l’Assessore al Turismo Mario Bortot.

Presenti i rappresentati dei soggetti che hanno lavorato alla realizzazione di questo evento: il Consorzio Rovereto In Centro, l’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo e la Confcommercio Rovereto e Vallagarina (foto © Consorzio Rovereto in Centro).

“Il Natale, con il suo fitto calendario, è sicuramente l’evento clou dell’anno in città, per i residenti e gli operatori – ha dichiarato la Sindaca reggente – E’ espressione della tradizione popolare e religiosa assieme ai valori di relazione e inclusione che non possono essere tralasciati. E’ un invito ai roveretani a riappropriarsi della loro città, costruendo una narrazione positiva in cui anche il dibattito, ad esempio quello sul nuovo albero di Natale, è un segnale di vivacità e partecipazione sia che si svolga nelle strade che nelle famiglie. E’ un messaggio di pace, di collaborazione reciproca, di costruzione propositiva per noi e per gli altri, quello che si vuole trasmettere, a maggior ragione nel contesto in cui viviamo, dove le difficoltà economiche e i conflitti internazionali rendono incerto e complesso il vivere quotidiano. Lo slogan “Luce, fascino e tradizione” sintetizza tutto questo ed è un messaggio che siamo fiduciosi venga colto anche dai molti visitatori della città che negli anni hanno saputo cogliere il valore della nostra piccola realtà, sia nell’impegno sociale che nella variegata offerta culturale e turistica.

Ringrazio dunque – ha concluso la sindaca Robol – tutti gli attori che con grande sforzo collettivo, sia da parte pubblica che privata – hanno reso possibile la realizzazione di questo grande evento.”

La parola è passata all’Assessore Mario Bortot che ha ripercorso come si sia partiti dal bando di concorso per arrivare a concretizzare questo progetto e pensiero.

“Alle tre parole dello slogan: Luce Fascino e Tradizione, ha dichiarato l’Assessore, ne vorrei aggiungere una quarta: bellezza. Quella bellezza che ci circonda quotidianamente e della quale dovremmo accorgerci di più, guardandoci attorno e comprendendo come la nostra realtà non ha bisogno di imitare altre zone ma di essere maggiormente consapevole delle proprie potenzialità. A questo mirano alcune novità introdotte dall’edizione di quest’anno, ad esempio le luminarie per la prima volta omogenee, a partire dall’albero in polvere di vetro, alle luci appese in aria, agli spettacoli di strada. Vogliamo rivolgere questa attrattività ai molti turisti che transitano lungo l’asta dell’Adige e che possono fare di Rovereto una tappa speciale: non solo per il mercatino natalizio ma anche per scoprire quegli angoli di una città unica in provincia, che conserva nel proprio DNA e nei suoi scorci, tra piazze e calli, il fascino di luoghi che rievocano la dominazione della Repubblica di Venezia. I musei, le vie e i palazzi fanno respirare un aria sette/ottocentesca che ben si amalgama con le antiche botteghe storiche per creare un’atmosfera magica da ritrovare non solo in occasione del Natale”.

Il programma degli eventi in calendario prenderà il via con l’apertura del mercatino natalizio, venerdì 24 novembre alle ore 17,30 in Largo Vittime delle Foibe. Imperdibile l’accensione dell’ albero, sabato 25 novembre alle 17,30 in piazza Rosmini e il concerto dell’Immacolata Concezione con Francesco Gabbani sotto la cupola del Mart, venerdì 8 dicembre ad ore 21.