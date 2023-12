Natale-Capodanno a Ponte di Legno tra zampognari, presepe vivente e musica: il programma

lunedì, 18 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ricco cartellone natalizio con eventi dal 24 dicembre al 6 gennaio a Ponte di Legno (Brescia). Gli eventi, che vedono in prima linea la Pro loco dalignese, prenderanno avvio alle 18 del 24 dicembre con l’arrivo degli zampognari e musica itinerante per le vie del paese, alle 22:45 presepe vivente con partenza da via IV Novembre e a mezzanotte la Santa Messa nella parrocchiale e al termine sul sagrato gli scambi d’auguri con panettone e vin brulé preparato dagli alpini di Ponte di Legno.

Gli eventi proseguiranno il 27 dicembre, alle 20:45 al Palazzetto dello Sport con il concerto del Complesso Filarmonico Lombardo, il 28 dicembre dalle 17:30 alle 18:40 la tenda dei cantastorie, alle 18 “Scintilla: magie di fuoco” in piazzetta Belvedere, alle 20:30, serata in biblioteca, il 29 dicembre dalle 17:30 alle 19:30 concerto Ponte di Legno Winter Music Festival in piazza XVII Settembre con la Banda del Sottomarino giallo, il 30 dicembre dalle 17:30 alle 19:30 Kriss Kriss Band e il 31 dicembre festa in piazza con animazione dalle 17:30 alle 19 e dalle 22 alle 2.

Alle 19 è in programma la fiaccolata dei maestri di sci dal Corno d’Aola alla zona cabinovia di Ponte di Legno, al termine spettacolo pirotecnico.

Il programma (locandina in basso) prevede altri eventi dal 1° gennaio 2024 in piazza XVII Settembre, con musica, il 4 gennaio nella sala polifunzionale di via Salimmo “Babbo Natale: operazione clima”, il 5 gennaio dalle 21 alle 23 Note vicino al cielo ricordando il Maestro Pino Magistri al Palazzetto dello Sport.

La chiusura è previsto nel giorno dell’Epifania, e il 6 gennaio, alle 15, con la caccia al Tesoro della Befana per le vie del paese.