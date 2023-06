Nago Torbole: aggiudicati i lavori per la nuova rotatoria sulla statale 240

sabato, 10 giugno 2023

Nago Torbole (Trento) – Sono stati aggiudicati i lavori per la nuova rotatoria prevista sulla strada statale di Loppio e di Val di Ledro presso l’abitato di Nago. L’impresa risultata assegnataria in base alla procedura di gara ad invito è la cooperativa Consorzio Lavoro Ambiente, con sede a Trento. Il progetto costituisce il completamento dell’intervento di messa in sicurezza della statale 240 in attraversamento dell’abitato di Nago e comporta la sistemazione definitiva con rotatoria dell’incrocio tra la statale e la strada comunale “Via di Tézze”, che collega l’abitato con il nuovo plesso scolastico. La rotonda sorgerà in corrispondenza dell’ingresso orientale dell’abitato, con tre diramazioni: verso est in direzione Mori e A22, verso ovest in direzione lago di Garda e verso sud in direzione del polo scolastico. Gli innesti in rotatoria saranno realizzati con le relative aiuole.

“L’opera consente di dare una sistemazione strutturale alla parte di statale in attraversamento a Nago, necessaria anche considerando i grandi flussi di traffico che attualmente supporta questa viabilità e che in futuro saranno assorbiti dal collegamento attualmente in costruzione San Giovanni-Cretaccio, la Loppio-Busa”, spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “La rotatoria – aggiunge – consentirà di riorganizzare in maniera più razionale la viabilità stradale ed il passaggio pedonale, riducendo la velocità dei mezzi, rendendo più sicuri i flussi ed eliminando i punti di maggior pericolo. I marciapiedi in particolare su entrambi i lati della rotonda garantiranno una continuità e una maggiore tutela dei percorsi pedonali esistenti”.

L’attuale intervento si colloca in continuità rispetto alla prima parte dei lavori di messa in sicurezza della statale 240 nell’abitato di Nago, secondo il progetto redatto dall’ingegner Mario Monaco, attuale dirigente dell’Agenzia provinciale opere pubbliche, e portato a compimento nel 2015.

Il progetto esecutivo è stato elaborato nel novembre 2022 dal geometra Walter Nicolussi Zatta del Servizio opere stradali e ferroviarie di Apop e prevede lavori a base d’appalto per 469.864,56 euro, con un finanziamento complessivo di 750.000 euro (comprensivo di somme a disposizione per imprevisti e altri oneri).

Oltre alle opere relative alla circolazione stradale, si prevede la realizzazione dei percorsi sicuri per i pedoni di larghezza 1,5 metri, al fine di garantire il collegamento tra l’abitato di Nago e gli edifici situati oltre la rotatoria. Il marciapiede nord sarà protetto a lato strada da una barriera stradale in legno ed acciaio corten con corrimano. Lungo il perimetro esterno del marciapiede si prevede la realizzazione di un muretto in calcestruzzo armato, sormontato da una barriera fonoassorbente, in parte rinverdita ed in parte trasparente. Contestualmente alla realizzazione degli interventi citati si rendono necessarie opere complementari, quali l’implementazione della rete di smaltimento delle acque superficiali, i raccordi con gli accessi privati e la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica a LED.