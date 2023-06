Museo Guerra Bianca di Temù: attività culturali ed escursioni

giovedì, 29 giugno 2023

Temù (Brescia) – Definito il programma delle attività culturali ed escursioni del Museo della Guerra Bianca di Temù (Brescia). Il calendario estivo è articolato su serate culturali, eventi ed escursioni guidate nelle zone della Guerra Bianca.

IL PROGRAMMA – LUGLIO

• Escursione al Bivacco Spera con Walter Belotti, domenica 2, ore 8, partenza da Temù.

• Occhi Alpini in Adamello percorso storico, culturale e musicale tra Edolo, Temù e il Passo del Tonale, sulle tracce della Guerra Bianca e dei suoi protagonisti, domenica 2, ore 18:15, presso il Museo, organizzano Cristian Patarini e Francesco Gheza.

• Escursione a Cima Bles-Muralta-Rovaia con Ottavio Zani, giovedì 20, ore 7:30, partenza da Temù *

• Inaugurazione delle mostre: “Dal ghiaccio dello Scorluzzo il vero volto della guerra: fame, freddo, privazioni” e “Arte e fede nella Guerra Bianca: i bozzetti del pittore Giorgio Oprandi”, venerdì 21, ore 10, presso il Museo.

• Serata culturale: presentazione del nuovo libro di Walter Belotti “Inchiodato alle rocce” a cura di Fabio Fogliaresi, venerdì 28, ore 21, Sala Polifunzionale del Museo.

• Serata culturale: “La conquista del Corno di Cavento e la sorte del tenente Hecht von Eleda” a cura di Elio Parsani, sabato 29, ore 21, Sala Polifunzionale del Museo.

• Escursione alla Città Morta con Ottavio Zani, domenica 30, ore 8:30, partenza da Temù*

• Serata culturale: “Museo in cammino” a cura di Ottavio Zani, domenica 30, ore 21, Sala Polifunzionale del Museo.

IL PROGRAMMA – AGOSTO

• Serata culturale: presentazione del nuovo libro di Walter Belotti “Inchiodato alle rocce” a cura di Piera Maculotti, venerdì 4, ore 20:45, Sala Paradiso dell’Hotel Mirella a Ponte di Legno.

• Escursione a Cima Bles-Muralta-Rovaia con Ottavio Zani, domenica 6, ore 7:30, partenza da Temù. *

• Serata culturale: presentazione del libro “La penna del corvo bianco” a cura di Stefano Squassina, domenica 6, ore 21, Sala Polifunzionale del Museo.

• Escursione al Torrione d’Albiolo con Ottavio Zani, giovedì 10, ore 8:30, partenza da Temù. *

• Escursione ad anello Passo del Tonale–Cima Le Sorti–Rifugio Bozzi–Passo dei Contrabbandieri–Passo del Tonale con Ottavio Zani, sabato 12, ore 8:30, partenza da Temù. *

• Serata culturale: “Il popolo scomparso – La diaspora dei trentini durante la Grande Guerra” a cura di Paolo Marini, sabato 12, ore 21, Sala Polifunzionale del Museo.

• Escursione al Monte Redival con Ottavio Zani, lunedì 14, ore 7:30, partenza da Temù. *

• Serata culturale: presentazione del nuovo libro di Walter Belotti “Inchiodato alle rocce” a cura di Erminio Giavini, mercoledì 16, ore 21, Sala Polifunzionale del Museo.

• Escursione al Monte Vioz con Ottavio Zani, giovedì 17, ore 7:00, partenza da Temù. *

• Escursione ad anello Passo del Tonale–Cima Le Sorti-Rifugio Bozzi–Passo dei Contrabbandieri-Passo del Tonale con Ottavio Zani, domenica 20, ore 8:30, partenza da Temù. *

• Escursione al Rifugio Garibaldi con Ottavio Zani, giovedì 24, ore 8, partenza da Temù *

*Queste escursioni prevedono l’iscrizione presso la biglietteria del Museo o telefonando al numero in calce e il pagamento di 10 euro a testa come quota di partecipazione. Per info e prenotazioni telefonare al: +39 0364 94294