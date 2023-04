Muro pericolante, chiusa la Sp15 per Spriana

lunedì, 3 aprile 2023

Spriana (Sondrio) – La Provincia di Sondrio ha ufficializzato la chiusura al traffico della strada provinciale per Spriana a causa di un muro pericolante in corrispondenza del Km 0+700 in prossimità della frazione di Scilironi. Il tratto di strada in parola era monitorato da tempo dai tecnici della Provincia, che infatti già nel dicembre 2021 aveva disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti.

Dopo l’inverno appena trascorso la situazione è ulteriormente peggiorata e dunque a seguito della segnalazione di un ulteriore cedimento verificatosi nei giorni scorsi, i tecnici del servizio Viabilità hanno effettuato un sopralluogo per la verifica delle condizioni di sicurezza del tratto di strada in parola, il cui esito ha evidenziato che non sono più soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza per la circolazione stradale: da qui la decisione di procedere a titolo cautelativo con la chiusura della strada provinciale n. 15 dir. A “PratoMarveggia”, dal km 0+300 al km 0+950.

Sia l’abitato di Spriana che le sue frazioni (compresa quella di Scilironi) sono comunque raggiungibili da viabilità alternativa: la strada provinciale parte infatti dalla SP “della Valmalenco” anche circa 2 Km a monte dello svincolo di Ponte Prato. Nel tratto interessato dalla chiusura, lungo circa 600 metri, non vi sono abitazioni o attività.

La sistemazione del muro è già in programma: lo scorso mese di marzo si è conclusa la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo che è già stato inserito nel programma annuale delle opere pubbliche dell’Ente che sarà approvato, unitamente al bilancio di previsione, entro fine aprile.

Dichiara il consigliere provinciale con delega ai Lavori Pubblici Maurizio Papini: “Siamo consapevoli degli inevitabili disagi che causeremo agli utenti a causa dell’allungamento del percorso che saranno costretti ad affrontare, ma la loro sicurezza viene prima di tutto. Nel bilancio che approveremo a breve abbiamo previsto già per quest’anno lo stanziamento di 500 mila euro, ovvero tutti i fondi necessari per i lavori, che saranno iniziati e auspicabilmente conclusi entro l’estate”.