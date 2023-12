Mozione di sfiducia al sindaco di Temù: la discussione il 14 dicembre

lunedì, 11 dicembre 2023

Temù (Brescia) – Si avvicina il giorno verità per il sindaco di Temù Giuseppe Pasina (nella foto) e la sua Giunta: giovedì 14 dicembre, alle 21, è convocato il Consiglio comunale per la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Pasina, presentata da quattro consiglieri dalla sua maggioranza. Per essere approvata servono sei voti.

La crisi: il 10 novembre scorso il primo cittadino di Temù aveva revocato le deleghe al vicesindaco Alberto Cattaneo, all’assessore Sergio Regola e al pro sindaco di Villa Dalegno, Corrado Tomasi, aprendo di fatto una crisi all’interno del gruppo di maggioranza “Insieme per Temù”. Motivazione: è venuta meno la fiducia.

Il 14 novembre venne presentata la mozione di sfiducia da quattro consiglieri comunali del gruppo “Insieme per Temù“, Alberto Cattaneo, Andrea Lamorgesa, Daniela Longhi e Attilio Maroni.

Il 22 novembre venne ricomposta la Giunta comunale di Temù: il sindaco Pasina nomina i nuovi assessori Omar Calzoni, che è anche vicesindaco e Paolo Zanini.

Il 14 dicembre il Consiglio comunale discute la mozione di sfiducia al sindaco e decisiva sarà la decisione della minoranza “Autonomia e cambiamento“, in particolare i voti di Ottavio e Maurizio Zani che potrebbero votare per mandare a casa Pasina, mentre il capogruppo Fabio Fogliaresi potrebbe aver raggiunto un accordo con il sindaco per proseguire fino a primavera, quando vi sarà la scadenza naturale e le nuove elezioni. Se dovesse essere approvata la mozione, ci sarà la decadenza del sindaco e degli altri organi amministrativi, apprendo le porte al commissariamento del Comune.

di An.Pa.