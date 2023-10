Mozione dei sindaci della Valle Camonica per istituire l’ATO

martedì, 10 ottobre 2023

Breno (Brescia) – Approvata da tutti i sindaci della Valle Camonica una mozione che chiede a Regione Lombardia l’istituzione dell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) per la gestione dell’acqua.

La mozione è stata illustrata, discussa e approvata ieri sera durante l’assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica. Nella mozione sono stati ricostruiti i diversi passaggi per ottenere l’autonomia nella gestione del ciclo idrico. La proposta sul tavolo di Regione Lombardia, che ha avviato un confronto con lo Stato, è quello di ridefinire gli ATO, non più su base provinciale, ma territoriale e in quest’ottica la Valle Camonica otterrebbe l’autonomia.

Sulla questione si è impegnato l’assessore regionale Sertori: nella legge di bilancio 2022 Regione Lombardia aveva previsto l’istituzione dell’ATO in Valle Camonica. La legge venne impugnata dall’allora Governo Draghi e l’udienza davanti alla Corte Costituzionale è stata aggiornata al prossimo dicembre, in attesa di un accordo tra Regione e Stato. Il primo passo per l’ATO camuno è partito dall’assemblea di ieri sera in Comunità Montana.