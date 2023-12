Moviechorus e Winter Opening Party: musica ed eventi a Ponte di Legno

mercoledì, 6 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – A Ponte di Legno la stagione invernale entra nel vivo nel Ponte dell’Immacolata con una serie di eventi, promossi tra gli altri da Consorzio, Pro loco e associazioni.

Il primo evento “Moviechorus” è in calendario giovedì 8 dicembre, alle 18, in piazza XXVII Settembre: saranno proposte le più belle colonne sonore del cinema e dei musical eseguite da un coro di 50 elementi. Alle 21 di giovedì 8 novembre nella sala polifunzionale di via Salimmo si terrà un incontro sul tema: “Il ghiacciaio dell’Adamello e il progetto ClimaAda“. Con l’intervento di Amerigo Lendvai sarà presentato il progetto iniziato nel 2021 che studierà i cambiamenti del più importante ghiacciaio dell’arco alpino.

Sabato 9 dicembre, alle 18, sempre in piazza XXVII Settembre, è in calendario “Winter Opening Party“, con tanta musica a tema anni Novana.

Infine nella frazione Precasaglio venerdì 8 dicembre ci sarà alle 16 il laboratorio di decorazione natalizie nel teatro della frazione e alle 17 l’accensione di due alberi nella piazzetta.