Movida molesta nel centro storico di Breno, petizione dei cittadini

lunedì, 6 novembre 2023

Breno (Brescia) – Più sicurezza e controlli per fermare la movida molesta a Breno. In sintesi la richiesta avanzata dalla petizione che quaranta cittadini di Breno, quasi tutti residenti in piazza Vielmi e zone adiacenti, hanno consegnato all’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Panteghini, e ai carabinieri. Nella petizione si chiede “ un intervento urgente per i gravi problemi di sicurezza che stanno minando la serenità della comunità”.

La situazione si protae dai mesi estivi, con vandalismi, danni alle auto e alle abitazioni, rumori e schiamazzi anche nelle ore notturne. Il culmine degli episodi nella notte di Halloween quando c’è stata tensione tra un gruppo di giovanissimi e alcuni residenti. La richiesta delle 40 persone che hanno sottoscritto la petizione è intervenire per prevenire situazioni più gravi, che potrebbero degenerare anche Breno. La situazione di piazza Vielmi e dintorni era già a conoscenza degli amministratori comunali, contattati da cittadini. Ora c’è una petizione e una richiesta ufficiale e i cittadini di Breno attendono delle risposte con atti concreti.