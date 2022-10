Motori: 10° Rally del Sebino – Trofeo Val di Scalve, 133 equipaggi iscritti: programma e percorso

martedì, 4 ottobre 2022

Lovere – Un elenco iscritti dove quantità e qualità sono il comune denominatore e preannunciano un week-end di grande interesse. Grazie alla deroga concessa da Aci Sport, sono infatti 133 gli equipaggi che domenica 9 Ottobre scatteranno dalla pedana di partenza allestita nella splendida cornice del Porto Turistico di Lovere e daranno vita alla decima edizione del Rally del Sebino Trofeo Val di Scalve. La competizione, valida anche quest’anno come Rally Day, è promossa dalla Sebino Eventi con il patrocinio dell’Automobil Club di Bergamo. Lovere e la sua “finestra” sul lago d’Iseo offrono uno scenario esclusivo per la cerimonia di partenze e arrivo. Saranno tre le prove speciali da ripetere due volte per oltre trentasette chilometri cronometrati. “Rogno” “Val di Scalve” e “Gleno”.

Un elenco iscritti che non autorizza facili pronostici vede al via con il numero 1 Kevin Lenzi e Diego Castelnovi in gara sulla Renault Clio Super 1.6 con i colori della New Turbomark. Alle sue spalle uno dei protagonisti dell’edizione 2021. A bordo di una Renault Clio Super 1.6 Alan Ronchi e Giulia Miffatti.

Il driver camuno è deciso a riscattare lo sfortunato epilogo dello scorso anno quando in testa fin dalle prime battute, fu vittima di una foratura lasciando al francese Cyril Audirac la vittoria assoluta. Fra le Super 1.6, classe regina di questa gara con ben 15 vetture al via, troviamo inoltre il driver locale Gianpietro Bendotti insieme a Giuliano Vaerini secondi assoluti lo scorso anno. Il francese Audirac ha scelto invece nuovamente il numero 4. Un opzione dal retrogusto scaramantico che tuttavia pare porti bene al francese della Renault che con questo numero sulle portiere ha iscritto il proprio nome sull’albo d’oro del 2021 ma anche nel 2019 .

Il driver di Mougins in questa occasione sarà al via insieme a Fabrice Gordon. Occhi puntiti anche sul valtellinese Manuel Bracchi che dopo le prestazioni particolarmente veloci a bordo della Peugeot 106 si presenta al via con Nicola Doglio sulla più performante Renault Clio Super 1.6. Alle sue spalle da citare il bergamasco Alessandro Casano insieme all’esperto Lorenzo Maran in una classe interamente dominata dal marchio Renault. Fra le curiosità della vigilia dobbiamo sottolineare la presenza del bresciano Marco Moreschi che in passato ha partecipato al famoso concorso “Master Chef”. Sarà al via su una “maggiorata” di casa Renault con Leonardo Viviani, anch’egli bresciano reduce da Rally Italia Talent. Ma se le attenzioni sono puntate prevalentemente sulla classe Super 1.6 non vanno tuttavia persi di vista i protagonisti della R3 dove troviamo Fabio Rivaldi e Maurizio Pasini a bordo della Citroen Ds3 con la quale lo scorso anno conquistarono il terzo gradino del podio finale.

Nella stessa classe meritano attenzione anche il camuno Luca Tosini che il Rally del Sebino lo ha vinto per ben quattro volte. Sarà in gara con a Roberto Peroglio e avranno a disposizione una Renault Clio R3. Marco Gianesini e Marco Bergonzi sono i più accreditati nella nutrita pattuglia “Clio” della A7. Il Rally del Sebino è inoltre l’ultimo appuntamento del Trofeo Bmw. Molto interessante la serie riservata alle “Lady” con cinque protagoniste al via tutte sulle 318i. A giocarsi le ultime chanse scenderanno in campo Isabella Bignardi con Debora Malverni, Laura Galliano e Federica Botta, Marina Frasson e Oreste Pasetto, Marina Mandrile e Umberta Gibellini e Masina Palitta con Elena Bertolli. Nella classe “Rosa” figura anche Genny Moruzzi con Giulio Calligaro a bordo di una Peugeot 106 iscritta in classe N2.

Il programma prevede venerdì 7 Ottobre la consegna del Road Book dalle 17 alle 22. Sarà possibile ritirarlo anche il giorno successivo dalle 8 alle 12 e quindi effettuare le ricognizioni del percorso. Le operazioni di verifica si svolgeranno on line quelle sportive mentre le tecniche all’interno del Parco Assistenza di Rogno. Con lo shake down calerà il sipario sulla prima giornata. Il via Domenica alle 8.01 dalla pedana del Porto Turistico. Concorrenti affronteranno la prova di “Rogno 1” (km 5.680) e di seguito la “Val di Scalve 1” (Km 6.640) e “Gleno 1” (Km 6,270).