Morbegno, lavori e chiusura della variante sulla Statale 38

lunedì, 23 gennaio 2023

Morbegno – Questa sera, Anas effettuerà i lavori di manutenzione programmata degli impianti tecnologici presenti all’interno delle gallerie ‘Paniga’ e ‘Campovico’, lungo la statale 38 Var “Variante di Morbegno”. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale sarà chiusa al traffico dal km 8,900 al km 18,300 nella fascia oraria 21-5. Il traffico veicolare potrà percorrere in alternativa la SP30 “Orobica” nel tratto compreso tra lo svincolo di Cosio Valtellino e la rotatoria del Tartano, all’interno del territorio comunale di Talamona.