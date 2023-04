Morbegno, commercianti e artigiani a favore del parcheggio multipiano

venerdì, 7 aprile 2023

Morbegno – Concentrare le risorse disponibili sull’area ‘ex campo delle suore’ per realizzare nel cuore di Morbegno un parcheggio su due piani dotato di 313 posti auto complessivi (seminterrato con 225 stalli, il piano rialzato con 88), come ipotizzato dal sindaco Alberto Gavazzi nel recente incontro con gli operatori dedicato al tema aree di sosta.

Questa la posizione assunta dall’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio e da Confartigianato Imprese Sondrio, attraverso le proprie Associazioni mandamentali, per compensare il forte calo dei posteggi a disposizione di residenti e visitatori della città connesso ai lavori di riqualificazione di piazza Sant’Antonio.

«Siamo d’accordo che la piazza davanti all’auditorium vada rifatta e abbellita – afferma Mario Rovagnati, Presidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione CTS – ma riteniamo che nell’ex campo delle suore si debba procedere alla costruzione di un multipiano. A nostro giudizio – prosegue Rovagnati – questa è l’unica soluzione, decisamente più efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche rispetto alla realizzazione di parcheggi nelle altre zone indicate dal Comune».

«La riqualificazione di Piazza Sant’Antonio con la previsione di un’area pedonale ci vede assolutamente favorevoli – commenta Johnny Oregioni, Presidente della Sezione di Morbegno di Confartigianato – così come la realizzazione di un parcheggio multipiano nell’ex campo delle suore. A nostro giudizio, bisogna anche creare le condizioni per la futura realizzazione di parcheggi interrati sotto Piazza Sant’Antonio che consentano ai visitatori di raggiungere il centro con la massima facilità. L’auspicio è che l’Amministrazione Comunale voglia assumere decisioni di concerto con le realtà artigiane e commerciali di Morbegno secondo logiche strategiche e di medio lungo periodo. Morbegno è un centro fondamentale dell’economia provinciale e se il Comune con le proprie forze non riesce a sostenere determinate scelte è giusto che chieda ai livelli superiori un supporto. Una decisione affrettata oggi pregiudicherebbe i prossimi decenni. Un centro come Morbegno non può permettersi di mortificare le attività commerciali e imprenditoriali della città disposte anche ad investire, ma la cui disponibilità non è stata mai veramente verificata e tenuta in considerazione dall’amministrazione. Le associazioni di categoria sono a disposizione e servono anche a questo».

Un cronoprogramma delle opere da realizzare per potenziare le aree di sosta di Morbegno: questa la richiesta che le Associazioni mandamentali rivolgono al Comune.

«Nel recente incontro convocato dall’Amministrazione comunale – ricordano Rovagnati e Oregioni – purtroppo non è stato fornito ai presenti».