Monte Isola, finiti i lavori: riapre Pontile Siviano

venerdì, 5 maggio 2023

Monte Isola – Navigazione Lago d’Iseo informa gli utenti sullo stato dei lavori di manutenzione straordinaria sui pontili di Monte Isola. Per quanto riguarda il pontile di Siviano sabato 6 maggio riapre definitivamente dopo la conclusione delle attività manutentive di venerdì 5 maggio, in anticipo rispetto a quanto in precedenza comunicato con soli quattro giorni di chiusura sui sette preventivati (chiusura limitata dal 2 al 5 maggio 2023).

Navigazione Lago d’Iseo esprime i propri ringraziamenti per la celere conclusione dei lavori alla Società MPL, incaricata degli interventi, e al Comune di Monte Isola per il supporto fornito agli utenti dello scalo di Siviano. Dunque il pontile di Siviano non sarà chiuso dall’8 al 10 maggio come precedentemente comunicato.

Partiranno invece lunedì 8 maggio, e sono previsti fino a tutto il venerdì 12 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria per il pontile “Peschiera Maraglio 3” di Monte Isola che nel periodo indicato verrà chiuso. Durante la chiusura di “Peschiera Maraglio 3”, le fermate delle motonavi della linea “Iseo-Monte Isola” verranno effettuate al pontile “Peschiera Maraglio 2”, mentre i battelli della linea “Sulzano – Peschiera Maraglio” continueranno regolarmente ad attraccare al pontile “Peschiera Maraglio 1”.

Si ricorda che il Comune di Monte Isola ha quattro località servite dal trasporto pubblico lacuale e ogni località ha almeno un pontile mentre Peschiera Maraglio può contare su tre pontili. Durante le attività straordinarie si chiede cortesemente ai passeggeri di collaborare e seguire le indicazioni del personale di bordo che come sempre è disponibile a fornire informazioni di supporto. Con l’occasione si invitano i passeggeri a tenere presente che il trasporto pubblico lacuale assicura il servizio di trasporto per le tratte coperte e le destinazioni definite e per nessun motivo gli equipaggi possono accogliere richieste personali di destinazioni o tratte alternative per ovvi, ed evidenti, motivi di responsabilità civile verso terzi.

Le attività manutentive sono suscettibili di possibile evoluzione e trattandosi di informazione di pubblico servizio la società chiede ai viaggiatori di prestare fede solo a quanto riportato dal sito della Società di Navigazione e dalle sue pagine social che vengono aggiornate in tempo reale.