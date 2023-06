Monte Isola: dai fondali del lago d’Iseo recuperato lo spumante Nautilus

sabato, 10 giugno 2023

Monte Isola (Brescia) – Recuperato il Nautilus, spumante metodo classico, dai fondali del lago d’Iseo.

A Monte Isola, poco distante dalla frazione di Peschiera Maraglio,oggi Alex Belingheri ha estratto dalle acque del lago d’Iseo 3500 bottiglie dell’annata 2018 dello spumante metodo classico Nautilus insieme a super bottiglie da 1,5 e 3 litri.

“La bottiglia di spumante metodo classico Nautilus viene spesso relegata a semplice oggetto che contiene un nettare prezioso ma, in realtà, ha un valore più nobile e determinante. Conservare i vini sott’acqua è coerente con i principi di buona conservazione e offre un proprio contributo all’ambiente, poiché risparmia energia per mantenere a temperatura costante le bottiglie”, spiega il vignaiolo camuno che ha scelto questo singolare sistema di affinamento per i suoi vini spumanti.

Esteriormente ogni bottiglia è diversa dall’altra perché, grazie a un particolare sistema di confezionamento, si possono mantenere a vista le sabbie e le incrostazioni di molluschi avvenute nel corso degli anni. Le bottiglia del 2018 hanno infatti trascorso 48 mesi al buio, a una temperatura costante di circa 6 gradi e pressione costante a -40 metri.

Questo metodo innovativo della cantina lacustre consente al vino di evolvere le sue caratteristiche grazie a fattori fisici unici, alcuni dei quali difficilmente riproducibili in cantina. Elementi difficilmente riproducibili nelle normali condizioni industriali. Pare infatti cha anche la luce, naturale o artificiale, che filtra attraverso un vetro possa influire in maniera irreversibile sulle qualità organolettiche del vino (è accertato ce agisca negativamente sull’olio extravergine). “Anche in questo abbiamo chiesto aiuto alla natura – ammicca Alex Belingheri -Inoltre al vino non vengono aggiunti zuccheri per mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche ed esaltare le peculiarità delle annate”.

La natura e la naturalità hanno infatti contribuito alla buona riuscita del progetto di Alex, che ha recuperato numerosi terrazzamenti in media valle Camonica con uve autoctone, spesso provenienti da ceppi centenari e di cui si conosce solo il nome in lingua locale: Valcamonec, Hibebo, Gratù.

Dope l’estrazione verranno poste sui fondali sebini i vini del 2022: 8500 bottiglie, 216 magnum e 20 jeroboam che verranno recuperate nei prossimi anni.

Il 24 giugno verranno recuperate dal lago Aviolo a 1930 metri nel Parco Regionale dell’Adamello le bottiglie di Estremo Adamadus, l’unico vino affinato in un lago in quota. Ma di questo vi verranno inviate notizie nelle prossime settimane.