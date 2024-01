Monte Isola: da lunedì 22 gennaio lavori al pontile di Sensole

sabato, 20 gennaio 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Lavori al pontile di Sensole a Monte Isola. Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, ha annunciato che da lunedì 22 gennaio il pontile di Sensole a Monte Isola sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria. I lavori si protrarranno per un periodo stimato di 30 giorni. Per tutta la durata degli interventi, tutti gli attracchi in località Sensole verranno effettuati alla fermata temporanea attrezzata con pontone galleggiante e posizionata a circa 50 metri dal pontile in direzione .

La mappa con le indicazioni del percorso alternativo è disponibile sul sito di Navigazione Lago Iseo, www.navigazionelagoiseo.it, oltre che sulle pagine social. I viaggiatori sono invitati a consultare sito e social per restare aggiornati. In accordo con l’Autorità di Bacino e la Direzione Lavori, si è stabilito di effettuare le opere di manutenzione straordinaria nel periodo invernale per limitare al minimo i disagi ai passeggeri per i quali verrà, in ogni caso, garantita la continuità del servizio di linea.

Navigazione Lago d’Iseo rende inoltre noto che presso il cantiere navale di Costa Volpino intanto fervono le attività di manutenzione straordinaria, effettuate sotto sorveglianza RINA, che riguardano alcune navi della flotta. In particolare, sono in fase di ultimazione gli interventi di manutenzione straordinaria della motonave “Città di Brescia”, con portata di 395 passeggeri, per la quale i lavori erano cominciati lo scorso autunno. Oltre alla motonave “Città di Brescia”, a metà gennaio è stata avviata la manutenzione straordinaria della motonave “Costa Volpino”, con una portata di 210 passeggeri. Da questa settimana, infine, nello scalo interno del cantiere navale di Costa Volpino si trova la motonave “Predore” che, dopo avere superato i test del RINA ed avere completato i lavori sull’impiantistica, è sottoposta agli ultimi interventi di finitura: si prevede che entro Pasqua il lago d’Iseo vedrà entrare in servizio la prima motonave diesel-elettrica.

“Mentre si vanno completando gli interventi – dichiara il direttore di esercizio ingegner Emiliano Zampoleri (nella foto) – anche importanti, sulle motonavi della flotta e quelli sulle infrastrutture siamo in grado di fare un primo bilancio del servizio passeggeri per l’anno 2023. Lo scorso anno Navigazione lago d’Iseo ha registrato più di un milione e 650mila passeggeri, con un incremento del 9% rispetto al 2022, un dato che pone il 2023, come numero di passeggeri trasportati, secondo soltanto all’anno della passerella di Christo”.

“La centralità del lago d’Iseo tra Bergamo e Brescia, “Capitali della cultura 2023” – conclude – ha decisamente avuto effetti positivi ed il dato conferma quanto il servizio di Navigazione sia in perfetta sinergia con il territorio e completi l’esperienza del turista sul lago. I maggiori aumenti percentuali rispetto ai corrispondenti mesi del 2022 si sono avuti ad aprile, in coincidenza con Pasqua ed i ponti successivi, a luglio, in occasione dell’evento “Festival delle luci” organizzato a Monte Isola ed a settembre a chiusura della stagione”.ù