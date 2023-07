Monte Baldo: rinnovata rete sentieristica del centro sportivo Dossioli

domenica, 16 luglio 2023

Avio (Trento) – Inaugurata la rinnovata rete sentieristica che si dirama dal Centro turistico sportivo Dossioli, sul monte Baldo, alla presenza dell‘assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

L’intervento, che ha impegnato per cinque mesi quattro dipendenti della cooperativa Joob’scoop nell’ambito del Progettone, è stato realizzato dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la valorizzazione Ambientale (S.O.V.A.), in collaborazione con il Comune di Avio e ha riguardato la manutenzione straordinaria di alcuni percorsi escursionistici esistenti. Il progetto, la direzione dei lavori e del cantiere sono stati curati dai tecnici S.O.V.A. Sergio Scarpiello – presente all’inaugurazione con il dirigente del S.O.V.A. Maurizio Mezzanotte – e Marco Clementel, per un impegno finanziario complessivo, tra beni, servizi e manodopera, di 95mila euro.

“Ringrazio il Servizio S.O.V.A. e i lavoratori che sono qui oggi, per quello che sanno realizzare: rappresentano quello che fa qualità nel sistema di attratività dei nostri territori. Abbiamo presenti anche rappresentanti delle comunità del Monte Baldo e venendo qui oggi ho scoperto nuovamente quanta bellezza questo territorio sappia esprimere e quanto ancora dobbiamo lavorare per valorizzare questo ambiente. Ma oggi celebriamo soprattutto la cura e la manualità espressa dalle competenze e capacità dei nostri lavoratori del Progettone, che crea nuove opportunità e fa esprimere delle potenzialità che esistono e sono utilizzate al meglio con questi percorsi”, ha detto l’assessore, ricordando che l’impegno del Progettone prosegue e anzi verrà potenziato con una formazione ulteriore dei lavoratori.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco di Avio Ivano Fracchetti, il vicesindaco della stessa cittadina Alvise Salvetti, i sindaci di Ala Claudio Soini e di Brentonico Dante Dossi, numerose autorità e rappresentanti delle associazioni, fra i quali il comandante della stazione Carabinieri di Avio Francesco Castrechini, i presidenti della Sat locale Renato Fracchetti e della Società Ciclistica Avio Antonio Benvenuti e il gruppo Alpini Avio. Per il Consorzio Lavoro Ambiente, che ha effettuato i rilievi in campo, ha partecipato il tecnico Nicola Merci. Al termine della cerimonia, la benedizione dei percorsi, grazie alla presenza di due religiosi, fra i quali il collaboratore pastorale di Avio don Antonio Sebastiani.

Nati in origine per praticare la disciplina del Nordic Walking, per la loro conformazione i rinnovati sentieri dell’Alpe di Avio possono anche essere utilizzati per brevi trekking e come percorsi mountain bike, muscolari o elettriche. Attraversano i pascoli ed i boschi del piccolo altipiano che dalle pendici sud del Baldo si estende fino al confine con la Regione Veneto, verso il lago di Garda e i monti veronesi. La rete è composta da sentieri e da viabilità rurale, con fondo naturale o stabilizzato. Sull’Alpe di Avio sono presenti 5 percorsi di Nordic Walking: Camp dei francesi – circa 4 chilometri; Del Tenente – circa 5 chilometri; Del Patriarca – circa 9 chilometri; Via dell’Or – circa 14 chilomentri; Giro delle Malghe – circa 20 Chilometri. È presente segnaletica direzionale e informativa: oltre alle frecce direzionali, una bacheca posta nelle vicinanze di Malga Dossioli e una al pian della Cenere.

I vari percorsi sono stati oggetto di alcune manutenzioni come la sostituzione e integrazione della segnaletica, adeguandola a quella prevista dalla Provincia di Trento, per i tracciati alpini e di montagna. Perfezionata anche la manutenzione del piano di calpestio, dei guadi, delle canalette e delle passerelle e la rimozione delle piante infestanti che crescono sul sentiero, nelle adiacenze, o schiantate a seguito di nevicate e vento.

Altri importanti interventi sono stati realizzati per migliorare la fruizione sia da parte degli allevatori locali, sia dei turisti, come i circa venti varchi d’alpeggio che permettono il transito sui sentieri, ma impediscono allo stesso tempo al bestiame di sconfinare sui pascoli adiacenti di altre proprietà.