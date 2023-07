Montagne di Engadina e St. Moritz: iniziative, gite e vacanze ad agosto

lunedì, 31 luglio 2023

Silvaplana – Vivere la calma è il motto dell’estate in Engadina, anche se una vacanza estiva qui significa “molto di più”. Anzi, l’estate e l’autunno sono sulle montagne della regione svizzera più che altrove all’insegna dello sport. Basta sapere come muoversi e che cosa fare:

Corviglia 2486m – 3.056m

La montagna locale di St. Moritz con la vista sul paesaggio lacustre dell’Engadina ha una storia importante per il turismo: il turismo invernale a livello mondiale è iniziato qui più di 150 anni fa. In estate il comprensorio – che comprende anche Marguns 2276m e Piz Nair 3056m – offre numerose possibilità

Da una parte è adatto per gli appassionati di attività all’aria aperta. Si può fare una semplice gita in montagna con la risalita da St. Moritz Dorf in funicolare fino alla Chantarella per poi proseguire con la funivia fino a raggiungere il Piz Nair e godersi in alto – a oltre 3000 metri – una bella vista panoramica.

Per famiglie è ideale anche una risalita dal paese engadinese di Celerina in cabinovia fino a Marguns, dove si trovano ampi spazi dedicati ai giochi per i piccoli e un ritrovo grande, il ristorante Chadafö

Questo è infine un vero e proprio eldorado per escursionisti, sportivi e in generale coloro che sono alla ricerca di esperienze insolite. I percorsi escursionistici sono numerosi:

Da Celerina si può salire in cabinovia fino a Marguns e fare una camminata per raggiungere il laghetto Lej Alv oppure fare una passeggiata in alta quota lungo il sentiero Heidi Blumenweg – in italiano “il percorso fiorito di Heidi” -, un sentiero tematico lungo un chilometro da Chantarella – raggiungibile comodamente in funicolare da St. Moritz Dorf – fino al rifugio Heidi. Circa duecento diverse piante alpine, molte delle quali specie protette, sono disposte in bellissime aiuole fiorite e numerate nei mesi estivi di luglio e agosto. Un opuscolo – che si può avere gratuitamente presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di St. Moritz – fornisce tutte le informazioni necessarie. Il meraviglioso paesaggio, con i suoi boschi di cembri e la variegata flora, fa da perfetta cornice.

Il sentiero “Schellenursli” a St. Moritz porta invece da Salastrains al rifugio Heidi e poi a St. Moritz Dorf. Lungo questo si può seguire la storia di Schellenursli, . La favola di Schellenursli è una delle storie per bambini più amate in Svizzera. Nonostante sia ambientata nel villaggio di Guarda, nella Bassa Engadina, l’usanza che descrive è nota in tutta la regione: ogni anno il primo marzo durante il tradizionale «Chalandamarz», i bambini suonano grandi campanacci delle mucche per scacciare l’inverno. Qui viene raccontata la storia con l’uso di immagini e sculture in legno. Occorrono circa 45 minuti per percorrerlo. Lo scenario lungo il percorso è incantevole, come ci si può aspettare da un percorso dedicato a una storia così magica.

Un’attività insolita e divertente è la discesa in scooter da montagna, il downhill-trottinett. Agile, veloce e sicuramente uno dei modi più emozionanti per godersi il percorso dalla stazione a monte di Marguns al paese di Celerina. Si sale invece comodamente con la cabinovia prima di noleggiare lo scooter. Il percorso verso valle si snoda dolcemente attraverso il bosco su prati alpini in fiore e giù per il sentiero sterrato. È adatto a persone di altezza superiore a 1,30 m, il prezzo è di 18 Chf per un’ora di noleggio del mezzo. I ragazzi fino a 16 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto.

Per gli amanti della bicicletta di montagna sul Corviglia c’è tutto ciò che il cuore di un mountain biker – MTB – desidera: flow trail giocosi, trail alpini tecnicamente impegnativi ma anche semplici single trail e percorsi per principianti. E tutto questo incastonato nelle magnifiche montagne dell’Alta Engadina. L’impressionante scenario con i laghi di un blu intenso a valle e le cime bianche delle montagne tutt’intorno fa parte dell’indimenticabile esperienza in mountain bike a St. Moritz

Il trail running è infine un’altra disciplina qui amata: la corsa a piedi in un fantastico ambiente naturale si snoda su sentieri di montagna non pavimentati o asfaltati, come questa richiede. I percorsi sono lunghi e caratterizzati da dislivelli importanti, positivi e negativi. Grazie all’altitudine, molti atleti professionisti si allenano qui prima delle gare internazionali che spesso poi vincono.

Corvatsch 3303m

Questa montagna dell’Engadina, conosciuta per lo sci e molto amata anche dagli sciatori della vicina Italia, offre anche non poco in estate e in autunno. I visitatori possono utilizzare la funivia principale presso la stazione a valle a Surlej/Silvaplana per raggiungere la cima più alta a 3303m delle Alpi Svizzere sudorientali e godersi il panorama sul magnifico paesaggio lacustre dell’Alta Engadina.

Il tutto può essere fatto nelle giornate limpide dalla piattaforma all’aperto o – durante quelle ventose – comodamente al caldo, dalle finestre grandi del ristorante panoramico „a forma rotonda“, saggiamente posizionato sulla sommità della montagna

In cima alla montagna – a “due passi dal cielo” – si trova infatti il Ristorante 3303, insieme alla Distilleria di whisky ORMA, la più in quota al mondo che è visitabile. Quest’altitudine influisce sul processo di distillazione, che avviene a una temperatura inferiore di circa 10 C° rispetto ai processi abituali. Questo conferisce al whisky più note aromatiche e maggiore complessità. Da quest’anno la distilleria si concentra anche sulla produzione del gin e batte con ciò anche il record di gin distillato più in quota.

Insieme a tanti altri ritrovi che invitano ad una sosta, gli escursionisti possono praticare in una natura incontaminata, avvolti dal silenzio durante la bella stagione, una moltitudine di escursioni. In estate si è circondati dal color verde dei prati in alta quota dove – tra la stazione intermediaria Murtèl e la stazione in cima a Furtschellas con le loro piattaforme e ristoranti – si trovano diversi sentieri.

Una gita in famiglia da non perdere è ad esempio il sentiero segnalato chiamato la Via dell’Acqua, in tedesco « Wasserweg » che è circolare e lo si fa in 2,5 ore. Si parte e si ritorna dalla/alla seconda stazione che si trova in cima a Furtschellas presso Sils. Su questo altipiano si trovano numerosi laghetti e piccoli percorsi d’acqua che fungono da perfetto intrattenimento per grandi e piccini. Qui la camminata – che è quasi in piano – è un vero divertimento.

Un altro splendido panorama si apre agli occhi degli escursionisti con l’arrivo a Fuorcla Surlej, dove – dopo una camminata di 45 minuti circa e alcune curve in salita – al raggiungimento della meta gli appasssionati rimangono incantati da un altro panorama che anche in Engadina non si trova ovunque : è qui che davanti agli occhi s’innalza il Piz Bernina che misura oltre 4000 metri, con la sua caratteristica cresta del Biancograt, uno strato di ghiacchio spesso svariate decine di metri. Completano la cornice le vette di Piz Tscherierva e Piz Roseg, nonché i ghiacciai. A sinistra, il rifugio – che qui viene chiamato Chamanna – Coaz sovrasta dall’alto il Lej da Vadret, mentre la Val Roseg aspetta di essere esplorata. Infatti, vi si può scendere per proseguire addirittura fino alla stazione della ferrovia di Pontresina. Dalla Fuorcla Surlej si possono intraprendere escursioni di ogni tipo : lunghe o corte, ce n’è per tutti i gusti

E poi c’è l’autunno. Dal Corvatsch si vedono – sulle pendici che circondano questa zona e anche in valle – numerosi boschi di larici che assumono un fantastico color « arancione ». È questo l’Indian Summer dell’Engadina, che solo pochi italiani ancora conoscono, perché di solito arrivano alla vicina St. Moritz unicamente con il famoso Trenino Rosso, il Bernina Express, patrimonio dell’UNESCO. Ma è proprio in questo angolo raggiungibile solo in auto o in Postauto – il bus pubblico che collega più volte al giorno Chiavenna con St. Moritz – che la valle mostra la sua veste più bella e insolita appunto in autunno.

Muottas Muragl 2456m

Questa montagna è senz’alcun dubbio il punto panoramico più indicato per ammirare i laghi dell’Alta Engadina. È raggiungibile con la storica funicolare costruita per uso turistico tra il 1905 e il 1907 e ristrutturata più volte negli anni, che risale lentamente i 700 m di dislivello, dalla stazione a valle Punt Muragl. La vista qui sopra toglie semplicemente il fiato! Dopo aver scattato una foto panoramica indimenticabile, questo è il punto di partenza per tante esperienze nella natura intatta, ma anche il punto di arrivo per un bell’aperitivo, un thè o una cioccolata calda – o infine anche il MUONTAIN DINING – durante uno dei tramonti più belli della Svizzera.

Da qui si può fare una camminata sul sentiero dei filosofi – Philosophenweg – per “contemplare in silenzio“. È questa una delle più belle escursioni che si possono fare sia d’estate che in inverno in Engadina. Tutto intorno regna il silenzio e si vive un sogno, con il panorama a 360 gradi e la vista sui laghi dell’Alta Engadina.

Il percorso circolare estivo misura due chilometri e invita a spaziare con la mente. Sul sentiero si trovano diversi segnavia che riportano frasi di importanti filosofi e poeti che invitano i passanti a pensare alle cose essenziali della vita. Chi ha bisogno di una pausa, può sedersi su una delle panche di legno lungo il percorso per poi proseguire.

A fine percorso ci si può rilassare sulla terrazza o mangiare nel ristorante del ROMANTIK HOTEL MUOTTAS MURAGL, prima di scendere nuovamente a valle con la funicolare

Diavolezza 2978m

Il ghiacciaio è dislocato in uno scenario mozzafiato offerto dal massiccio del Bernina che è tra i più belli della Svizzera. Un paesaggio che spazia dal Piz Palü (3899m) al Piz Bernina (4048m) – l’unica cima che supera i 4000 metri nelle Alpi Orientali – , in generale in Italia più conosciuto appunto con il nome di „massiccio del Bernina“ con ben due lingue dei ghiacciai di Pers e Morteratsch: sono questi i giganti di roccia imponenti chiamati il „Salone delle feste delle Alpi“.

La DIAVOLEZZA è una meta famosa per turisti e alpinisti provenienti da tutto il mondo. Però – a dir il vero – è una meta turistica ancora poco conosciuta da parte degli ospiti italiani.

Questo scenario alpino da favola si raggiunge comodamente in funivia, dalla stazione a valle posizionata tra il Passo del Bernina e Pontresina in Engadina, fino a una piattaforma in vetta, dove si trova appunto il Berghaus-Ristorante DIAVOLEZZA, uno dei rifugi più storici della Svizzera. Da qui si domina la parte centrale delle Alpi del Bernina, la cui area si estende a ovest appunto del Passo del Bernina nella regione di confine tra Italia e Svizzera. Le cime del massiccio sono innevate tutto l’anno e anche la maggior parte del terreno è ghiacciato e offre un affascinante paesaggio unico. Il panorama è magnifico, perché la posizione del rifugio è piuttosto singolare. Con una visione prospettica si possono osservare « come da un balcone » il ghiacciaio del Pers, alle sue spalle il Piz Palü (3899m), il Piz Bellavista (3921m), la Crast’Agüzza, e poi infine il „re“ del gruppo, il Piz Bernina (4048m) con il Biancograt, uno strato di ghiaccio che misura svariate decine di metri di altezza. Il Piz Palü in particolare attira lo sguardo con la sua parete nord in tre parti. Ghiacciai sospesi ricoprono la roccia che è nera e grigia e ricca di contrasti. Il ghiacciaio Piz Morteratsch (3751m), dal quale parte un’altra lingua chiamata appunto Morteratsch, completa la scena.

Le proposte e attività in estate e in autunno 2023 sulla DIAVOLEZZA sono molte e facilmente „classificabili“:

– per gli amanti del dolce far niente

• presso la stazione in vetta ammirare il panorama e pranzare o fare merenda al Rifugio Berghaus DIAVOLEZZA.

• Fare un bagno nell’idromassaggio-jacuzzi sul terrazzo .

• vivere in vetta nel CENTRO VR – 360° MOUNTAIN MOVIE lo scenario in modo virtuale nelle vesti di sciatore, scialpinista, freerider o freestyler, comodamente seduti in una poltroncina

• sempre in vetta, sulla piattaforma panoramica, esplorare le montagne attraverso il telescopio ST Vista di Swarowski Optik.

L’uso è gratuito.

– per escursionisti

• raggiungere in 30 – 40 minuti a piedi il Sass Queder (3066m), dove si trova il focolare più alto d’Europa

• fare il Glacier Experience Trail per capire meglio in 2 ore di cammino il cambiamento dei ghiacciai. Il percorso è indicato per sportivi. Alcuni passaggi difficili sono protetti da corde e catene. Per info T +41 (0)81 8387373

– per gruppi di alpinisti

• La via ferrata Piz Trovat. La variante Piz Trovat I mostra gradi di difficoltà da K2 (moderato) a K3 (parecchio difficile), la variante Piz Trovat II da K5 (molto difficile) a K6 (estremamente difficile). Per info T +41 (0)81 838 7373

• Attraversare il ghiacciaio fino a valle. Fare trekking sulle imponenti masse ghiacciate del Pers e Morteratsch. Per raggiungere a valle la fermata della Ferrovia Retica Morteratsch sul tratto del „Trenino del Bernina“ s’impiegano almeno 6 ore. È indispensabile essere accompagnati da una guida alpina. Per info T +41 (0)81 8428282.

• Scalare le vette. Il Piz Palü (3899m) con le sue cime, la Crast’Agüzza (3870m) o il Bernina (4048m). È indispensabile essere accompagnati da una guida alpina. Per info T +41 (0)81 8428282.

– per amanti delle vette illuminate dalla luce notturna

• Dormire al Rifugio Berghaus Diavolezza. Oltre ai dormitori per alpinisti ci sono alcune camere per 6/4/2 persone. Esiste un pacchetto soggiorno che include una cena a quattro portate e il pernottamento in una camera doppia con bagno. Per info e prenotazioni T +41 (0)81 839 39 00, e-mail a berghaus@diavolezza.ch

– per instagramer, facebookiani e blogger un must: il post nella vasca idromassaggio-jacuzzi „con vista insolita“!

• L’esperienza è unica di un bagno nel nuovo idromassaggio-jacuzzi „con vista“ sul terrazzo del Berghaus, per massimo sei persone per un’ora. Mentre alcuni membri del gruppetto fanno il bagno, gli altri possono scattare strepitose foto o realizzare dei video. Per prenotarlo e-mail berghaus@diavolezza.ch, specificando giorno e ora. Il costo è di 35 Franchi Svizzeri a persona. Nel prezzo sono inclusi l’uso dell’accappatoio e le ciabatte.