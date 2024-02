Montagna di Valtellina: il Gruppo Rigamonti rinuncia al nuovo stabilimento

mercoledì, 7 febbraio 2024

Sondrio – Il Gruppo Rigamonti spiega di aver depositato il 5 febbraio scorso la rinuncia al procedimento per realizzare un nuovo insediamento produttivo presso il Comune di Montagna in Valtellina, di cui era in corso da quattro anni l’iter autorizzativo.

“Prendiamo atto con dispiacere che non ci sono le condizioni per la costruzione di un nuovo polo produttivo – dichiara l’AD di Rigamonti, Claudio Palladi – . Il dilatarsi dei tempi e l’incertezza ad oggi rispetto all’attuazione dell’opera ci costringono a rinunciare. Ciò non cambia i progetti dell’azienda, impegnata a valutare altre opzioni per completare il proprio percorso di crescita”.