Montagna cambia nome: sarà Montagna sulla Strada del Vino

mercoledì, 11 gennaio 2023

Montagna (Bolzano) – Approvato il disegno di legge in Giunta regionale Trentino Alto Adige per il cambio di denominazione. Ora manca solo l’approvazione in consiglio regionale. Il comune di Montagna (Bolzano) cambia nome in “Montagna sulla Strada del Vino”. È quanto recita il disegno di legge approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore Lorenzo Ossanna. Ora per diventare ufficiale dovrà ottenere l’ultimo parere favorevole dal consiglio regionale.

“Si tratta di una piccola ma sostanziale modifica – spiega Ossanna – non si tratta solo di una connotazione geografica, ma un vero e proprio brand da utilizzare per la promozione del territorio in chiave turistica ed enogastronomica. Il Comune ritiene che la ridenominazione rappresenti un valore aggiunto anche per rilanciare la produzione vinicola – conclude l’assessore – e la Regione è felice di accogliere la richiesta di un territorio che negli ultimi anni ha compiuti grandi sforzi per rafforzare il turismo e rendere Montagna più attraente per la gente del posto e gli ospiti”.

Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale nel giugno scorso e di quello della Provincia autonoma di Bolzano nello scorso luglio il comune di 1700 abitanti della Bassa Atesina avrà presto la nuova denominazione che crea una sorta di collegamento immediato con le altre località lungo la Strada del Vino, che da anni portano già lo stesso suffisso.