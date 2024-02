Montagna, autonomia, comunità: incontri delle Acli trentine e Italia Nostra

martedì, 20 febbraio 2024

Trento – L’intento dell’iniziativa promossa dalle Acli e da Italia Nostra è quello di unire in un percorso coerente e condiviso i temi centrali che riguardano il futuro del Trentino: la salvaguardia della montagna e della sua identità, l’impegno per lo sviluppo dell’autonomia politica e la rigenerazione della comunità.

In questi ultimi decenni questi pilastri costitutivi della cultura del territorio si sono indeboliti fino a compromettere la tenuta delle diverse forme di presidio della montagna lasciando spazio ad una preoccupante deriva caratterizzata dalla cementificazione dei fondivalle e dall’emergere di una omologazione urbanistica contrassegnata dal cedimento verso i modelli padani e metropolitani. Tutto questo disegna un Trentino in caduta libera anche dal punto di vista economico e culturale che riduce questa provincia a semplice “appendice” e parco giochi delle pianure e delle grandi città.

“Questi incontri – dichiarano gli organizzatori – si pongono pertanto l’obiettivo della conoscenza di quegli elementi e proposte che possano contribuire ad una inversione di tendenza per uno sviluppo della montagna, dell’Autonomia e delle comunità incentrato sui valori della sostenibilità ambientale, della riconversione ecologica dell’economia e di un radicale cambiamento dei comportamenti nei confronti della gestione dei beni comuni. Sfide che potranno essere affrontate solo se accompagnate da un grande progetto di “ricostruzione” delle comunità locali, dal rilancio della cultura dell’autogoverno e del livello di responsabilità rispetto al futuro delle nuove generazioni. È in questo quadro e in questa prospettiva che è possibile e doveroso ragionare sul futuro dell’Autonomia trentina, questione che non può essere delegata ad una mera operazione di difesa istituzionale e finanziaria, ma che deve essere rilanciata con consapevolezza attraverso una nuova stagione di impegno partecipativo”.

“Su questi temi – spiegano – vorremmo incontrarci, ragionare, informare, formare, pensare e confrontarci al fine di elaborare una piattaforma condivisa di proposte di rigenerazione della montagna, della comunità e dell’autogoverno del Trentino” (nella foto da destra Luca Oliver, presidente Acli trentine, Manuela Baldracchi, presidente sezione trentina Italia Nostra e Walter Nicoletti, Vicepresidente Acli trentine)

Gli incontri inizieranno oggi, martedì 20 febbraio, con l’intervento di Alessandro de Bertolini della Fondazione Museo Storico del Trentino che affronterà il tema della costruzione sociale del paesaggio delle Alpi. Vicenda storica che unisce la necessità di un equilibrio ecologico fra economia ed ambiente accanto alla capacità di autogoverno del territorio.

Mercoledì 28 febbraio si analizzeranno le questioni riguardanti “I beni collettivi per lo sviluppo sostenibile e partecipato della montagna”. La conferenza è tenuta dall’antropologa dell’Università di Trento Marta Villa e da Mauro Iob, giurista del Centro Studi sui Demani civici e le Proprietà Collettive dell’Università degli Studi di Trento.

Martedì 5 marzo si affronterà il tema dell’assalto ai centri storici con i contributi di Manuela Baldracchi e Beppo Toffolon, rispettivamente Presidente e membro del Direttivo della sezione trentina di Italia Nostra. Il lavoro di informazione e denuncia dell’associazione ambientalista ha portato alla luce la drammatica situazione dei centri storici trentini che più che altrove sono sottoposti ad un tentativo di vero e proprio annientamento grazie ad una scellerata politica che ne prevede il sistematico abbattimento.

A ribadire la parte “propositiva” dell’iniziativa, si penserà martedì 12 marzo con Antonio De Rossi, architetto dell’Università di Torino e autore di “La costruzione delle Alpi” (Donzelli) per un’analisi di una serie di progetti concreti di rigenerazione e neopopolamento nelle Alpi e sugli Appennini.

Martedì 19 marzo si tratterranno i temi del superamento della monocultura turistica e delle pesanti ripercussioni di una visione “industriale” dello sviluppo della montagna basata su grandi eventi come le Olimpiadi e lo sci di massa, con Luigi Casanova, autore di “Ombre sulla neve” (Altreconomia) e Michele Nardelli, autore di “Inverno liquido” (Derive Approdi).

La pars construens del programma prevede il 2 aprile un incontro dedicato ad esempi e buone pratiche di agricoltura e turismo sostenibili con Elisa Travaglia, esperta di turismo naturalistico e rurale (La Campirlota – Narratori di territorio e piccoli contadini) e la consulente Maura Gasperi, di Natourism-strategie di sviluppo consapevole dei territori.

A testimoniare il passaggio di paradigma verso una visione della montagna caratterizzata dalla sostenibilità economica, dal rispetto degli equilibri e dei limiti ambientali abbiamo invitato, martedì 9 aprile, il professor Enrico Bramerini, sociologo dell’Università di Trento, per un’analisi dedicata ai temi dell’economia circolare, del welfare partecipativo, del nuovo turismo e dello sviluppo delle energie rinnovabili.

L’approfondimento del tema dello sviluppo della montagna proseguirà martedì 16 aprile con l’economista Geremia Gios che affronterà la questione del “fare economia in quota”, considerando l’esigenza di caratterizzare le produzioni di montagna e superare il divario competitivo che separa questi territori dalle pianure.

L’ultimo incontro intitolato “Rigenerarsi per non degenerare, l’Autonomia alla prova”, in programma il 23 aprile, rappresenta un sorta di appello alla ripresa dell’impegno per l’autogoverno della nostra terra. All’appuntamento partecipano due protagonisti dell’Autonomia di questi ultimi anni: Gianfranco Postal, già Dirigente generale della Provincia autonoma di Trento e Lucia Fronza Crepaz, già parlamentare e sottosegretaria, attualmente coordinatrice della Scuola di Preparazione Sociale.

Le conferenze si terranno sia in presenza sia in modalità online.

In presenza presso la sede provinciale Acli, Trento, Via Roma 57, quarto piano

A distanza con iscrizioni al link https://bit.ly/acli_montagna

Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@aclitrentine.it