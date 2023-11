Molveno e Riva del Garda rafforzano la videosorveglianza

lunedì, 6 novembre 2023

Trento – Patto per la sicurezza, è stato sottoscritto oggi l’accordo tra il Commissario del Governo, prefetto Filippo Santarelli, i sindaci di Riva del Garda, Cristina Santi e di Molveno, Matteo Sartori, per l’installazione del sistema di videosorveglianza.

La finalità degli accordi è di rafforzare, attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza e l’implementazione degli impianti esistenti, le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminosi e vandalici, nonché degli illeciti amministrativi connessi alle violazioni del codice della strada, in due territori ad alta vocazione turistica, anche al fine di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e di contrastare ogni forma di illegalità (nella foto da sinistra Matteo Sartori, il prefetto Santarelli e Cristina Santi).

Il sistema di videosorveglianza, con lettura targhe, ha quindi l’obiettivo di “integrare” le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte degli organi di polizia.

La sottoscrizione è stata preceduta da un’analisi dei progetti presentati dai due Comuni – Riva del Garda e Molveno – che saranno finanziati in parte con fondi del Ministero dell’Interno, con l’impegno delle amministrazioni comunali stesse di assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza per almeno cinque anni.

I progetti sono elaborati nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. E’ previsto nei patti, altresì, il costante scambio informativo tra le forze di polizia e la polizia locale.

Red. Cro.