Modigliana ringrazia la Protezione civile trentina

domenica, 28 gennaio 2024

Modigliana – Il Comune di Modigliana, provincia di Forlì-Cesena, ha conferito un’onorificenza al personale della Protezione civile trentina che la corsa tarda primavera è intervenuta in quel territorio per contrastare gli effetti dei fenomeni alluvionali. Al Dipartimento della Protezione civile e alla Federazione dei Corpi di Vigili del Fuoco volontari della provincia di Trento sono state consegnate, in segno di gratitudine, le “Sciarpe Bianco Azzurre”, che il comune di Modigliana ha riservato alle associazioni e alle realtà che si sono impegnate in favore della comunità nella fase dell’emergenza e nelle tante iniziative organizzate.

Alla cerimonia, tra le autorità, sono intervenuti la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo e il comandante nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio.

Per ricevere le onorificenze sono andati in Emilia Romagna Stefano Fait, dirigente del Servizio Prevenzione rischi e CUE, Luigi Maturi, presidente dei Vigili del Fuoco volontari, e una rappresentanza di Vigili del fuoco volontari permanenti e di personale provinciale.

La Protezione civile del Trentino è intervenuta in Emilia Romagna alla metà del mese di maggio, operando per quasi un mese in alcuni comuni per contrastare i problemi idrogeologici creati dal maltempo. L’intervento era stato deciso in conseguenza della richiesta di attivazione avanzata dalla Regione Emilia Romagna al Dipartimento nazionale della Protezione civile. Sul territorio di quella regione si è verificata infatti una ondata di intenso maltempo.

Oltre ai Vigili del Fuoco volontari era intervenuto personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, del Servizio prevenzione rischi e Cue, della Croce Rossa e dei Nu.Vol.A.: circa 40 persone.