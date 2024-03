Moda Donna: la collezione Serendipity della designer trentina Margherita de Cles

venerdì, 1 marzo 2024

Milano – Il viaggio tra luoghi, colori, proiezioni. Il viaggio come esperienza come sogno che diventa ispirazione e poi pura creazione.

La designer trentina Margherita de Cles per la sua collezione Serendipity traccia su abiti, camicie, gonne, crop-top e pantaloni la sua visione della donna di oggi: ironica, decisa, colorata.

Il colore e le stampe diventano così in collezione il vero e proprio filo conduttore, gli elementi essenziali del guardaroba per la Primavera-Estate 2024. Cotone e seta si alternano sui capi coloratissimi e dalle grafiche decise.

I motivi geometrici e floreali sono ricordi della casa di infanzia di Margherita… motivi che la stilista ha poi ritrovato nei viaggi lontano dalle sue origini… dove la sua necessità di sperimentare e trovare la propria identità stilistica sono diventati indispensabili.

ll focus in collezione? La scelta di una palette decisa e con dettagli su capi dalla vestibilità morbida, come con il panta palazzo in seta da indossare anche la sera in riva al mare o per passeggiare tra i viali alberati di jacaranda ad Harare o sentendo il profumo di gelsomino nelle vie di Delhi.

Il focus è sul dettaglio, a volte a contrasto, su linee sixties e seventies per i comodi pantaloni palazzo da indossare anche la sera in riva al mare o per passeggiate dove sembra di sentire mentre cammini, quel profumo dei fiori di jacaranda dei viali di James Smith ma anche quello del gelsomino delle strade di Delhi…

Dalle onde del mare di Goa a un cocktail nella foresta di Vumba in Zimbabwe o ai pranzetti nei game Park tra giraffe, zebre ed elefanti alle atmosfere arabesche di Marrakech…. tutto nella filosofia di La Cles è omaggio alla contaminazione e all’evoluzione di un dress-code che non conosce confini.