Mobilità sostenibile in Valle Camonica: risparmiate oltre 2 tonnellate di CO2

sabato, 6 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Partenza sprint dell’iniziativa “Più pedali più guadagni“. Fa il pieno in Valle Camonica la sfida che premia la mobilità sostenibile nell’ambito del progetto “Una valle ciclabile” un progetto di Bio-distretto Valle Camonica e Circolo Legambiente Valle Camonica con il contributo di Fondazione Cariplo (bando “Effetto Eco”) e di Comunità Montana/MAB, Comuni aderenti e aziende.

E’ stata un’ottima partenza quella della sfida promossa dal Bio-distretto Valle Camonica con il locale circolo di Legambiente, dal titolo “Più pedali più guadagni” e realizzata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile WeCity. L’obiettivo è sensibilizzare e spingere le persone che vivono in Valle Camonica a modificare le proprie abitudini di spostamento, passando a modalità più positive per il benessere ambientale, sociale e per la salute psicofisica della popolazione. Un’iniziativa quindi che non fa bene solo alla salute di chi partecipa e al suo portafoglio, ma contribuirà alla diminuzione di emissioni di CO2 immesse nell’aria.

A due settimane dall’avvio del progetto sperimentale di incentivazione, si è già raggiunta la soglia massima di 500 iscrizioni alla app digitale che permette di tracciare e documentare gli spostamenti in bici o a piedi, tra casa e lavoro e viceversa; sono già stati effettuati 2968 viaggi, percorsi 14.397 km e risparmiate oltre 2 tonnellate di CO2.

Si tratta di un successo che dà ragione agli organizzatori, alla Comunità Montana di Valle Camonica ed ai Comuni che hanno aderito e che si sono impegnati a cofinanziare il progetto: Breno, Bienno, Berzo Inferiore, Cividate Camuno, Malegno, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Pian Camuno, Pisogne, Rogno, Costa Volpino, Lovere e Castro.

La sfida di “Più pedali più guadagni” è rivolta a tutti coloro che hanno almeno 14 anni d’età e che risiedono o hanno il domicilio nei comuni menzionati. Per partecipare è necessario scaricare l’app WeCity, registrare i propri dati personali e inserire il codice identificativo Vallecamonica2023. Gli utenti dovranno attivare l’app ogni volta che inizieranno a pedalare o camminare nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola. Ad ogni chilometro percorso, corrisponderanno 0,14 kg di CO2 risparmiati per non aver utilizzato l’automobile, e ogni km percorso sarà compensato con 0,20 euro fino a un massimo di 50 euro al mese. La sfida durerà fino al 20 ottobre 2023.

“Una Valle Ciclabile” è una iniziativa che propone il cambiamento delle abitudini di mobilità quotidiane della cittadinanza, svelando gli innumerevoli effetti positivi dell’utilizzo della bicicletta e determinando scelte politiche consapevoli e lungimiranti, a tutti i livelli.