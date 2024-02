Mobilità in Valle Camonica, primo incontro del progetto Imago

lunedì, 5 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Prende avvio il progetto “Imago”, finalizzato alla valorizzazione della Valle Camonica trasformandone l’identità da concept a brand, con una serie di incontri che prenderanno avvio domani, 6 febbraio, nella sede del Palazzo della Cultura di Breno.

Il primo incontro è in calendario domani martedì 6 febbraio, 17.30, “Muoversi in Valle Camonica, quali infrastrutture possono meglio rispondere ai bisogni di mobilità del territorio?”. Interverranno Dario Furlanetto, già direttore del Parco Adamello ed esperto di Reti di mobilità e Massimo Lazzarini, direttore Agenzia di trasporto pubblico di Brescia. L’incontro è rivolto ad amministratori locali, responsabili di strutture e centri di comunità, referenti dei sistemi di traporto e comunicazione.

Gli altri appuntamenti, sempre con inizio alle 17:30: giovedì 15 febbraio su “Fare cultura Valle Camonica. Come integrare e sviluppare in una dimensione internazionale le proposte culturali della Valle Camonica?”; martedì 20 febbraio su “I servizi per l’arte rupestre “Come sviluppare i servizi del sito UNESCO per costruire una proposta integrata per il territorio? e giovedì 29 febbraio su “La ricerca culturale” Quali attività di ricerca e di approfondimento teorico possono sostenere i nuovi obiettivi della Valle dei Segni?. Ai 4 appuntamenti è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail a: fondazionevalledeisegni@gmail.com.