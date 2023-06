Mobilità dolce della Valle di Braies e servizio navetta per le Tre Cime

venerdì, 9 giugno 2023

Valle Braies – In questi giorni ripartono le azioni per la mobilità dolce della Valle di Braies e dell’area circostante, sulla base dei dati e delle esperienze del “Piano Braies” degli anni passati. A tale scopo, la Provincia, il Comune e IDM stanno lavorando in sinergia. Il servizio navetta per le Tre Cime è già in funzione. Il servizio per la Val Fiscalina partirà l’11 giugno. Dal 10 luglio scatta il piano contingentato per l’accesso al Lago di Braies.

Il primo risultato concreto è certificato dai dati del 2023 sul primo accesso in auto prenotabile digitalmente al Lago di Braies, che ha fatto registrare una percentuale giornaliera del 24,6% di traffico individuale in meno.

“Puntiamo sulla mobilità ferroviaria, degli autobus, delle biciclette e dei pedoni, combinata con la regolamentazione dei parcheggi e delle strade di accesso con la tecnologia digitale per un’accessibilità sostenibile, non solo per Braies, ma anche per la zona delle Tre Cime, Prato Piazza e la Val Fiscalina”, afferma l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. “La riduzione del numero medio di passaggi al giorno, da 3637 nel 2021 a 2741 nel 2022, oltre ad un leggero orientamento del numero di visitatori nella bassa stagione, rappresentano il progetto pilota per l’accesso prenotabile digitalmente”, aggiunge Alfreider.

“L’impatto sulla natura e sull’habitat – dichiara il sindaco Friedrich Mittermair – è già stato ridotto grazie a misure a favore del sistema di orientamento dei visitatori, ultimamente con l’accesso contingentato al traffico motorizzato nella valle”. Quest’anno la situazione dei parcheggi è stata ulteriormente migliorata, con l’allestimento di due aree di sosta, con infopoint dedicati alle informazioni sulla mobilità.

“Nel frattempo, – afferma soddisfatto il presidente di IDM Hansi Pichler – le misure per la gestione dei visitatori al Lago di Braies serviranno da esempio per altre località in termini di gestione degli hotspot”.

La gestione della mobilità nel dettaglio: all’ingresso della valle, che conduce al lago di Braies, anche quest’estate, dal 10 luglio al 10 settembre, ci sarà un accesso auto prenotabile digitalmente dalle 9.30 alle 16. Tutti gli automobilisti autorizzati possono superare automaticamente il punto di accesso sulla strada principale verso il lago. Le telecamere leggono il numero di targa e aprono la strada. Chi non è autorizzato a passare può uscire da una rotatoria e raggiungere la valle e il lago di Braies con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta. Le navette per il lago sono le linee 439 e 442, per le quali è necessaria la prenotazione e il pagamento online. Per i titolari dell’AltoAdigePass, alcuni posti sono sempre riservati anche senza prenotazione online. Sono esenti coloro che sono in possesso dei permessi di transito per gli ospiti di ristoranti, negozi e altri fornitori di servizi della Valle di Braies, nonché gli ospiti in vacanza nella Valle di Braies per l’intera durata del loro soggiorno. Le navette e i parcheggi possono essere prenotati e pagati sul sito www.prags.bz/ticket.

Chi è diretto a Prato Piazza, può arrivarci con la propria auto prima delle 9.30 e dopo le 16, a pagamento. Il parcheggio corrispondente a Brückele può essere prenotato online (www.prags.bz/ticket). Tuttavia è più ecologico prendere l’autobus pubblico della linea 443 da Monguelfo e Dobbiaco/Villabassa.

La Val Fiscalina è raggiungibile dall’11 giugno all’8 ottobre 2023 con il Fischleintal Shuttle 440 (da Sesto), a piedi o in bicicletta. Per l’accesso in auto sono previste chiusure temporanee dalle 9 alle 16. Per i visitatori provenienti da fuori Sesto, si consiglia di prendere l’autobus pubblico della linea 446 Dobbiaco – San Candido, con la possibilità di cambiare con il bus navetta alla stazione a valle della funivia del Monte Elmo a Sesto. Per la navetta Fischleintal non è necessaria la prenotazione.

Tre Cime

Fino al 15 ottobre 2023, in alternativa alla strada a pedaggio, è attivo un bus navetta da Dobbiaco per le Tre Cime. La navetta deve essere prenotata e pagata in anticipo sul sito www.drei-zinnen.bz/ticket. I biglietti rimanenti, se disponibili, possono essere acquistati alla stazione degli autobus o dei treni di Dobbiaco. I possessori di Alto Adige Pass viaggiano alla tariffa prevista dall’associazione dei trasporti, ma devono prenotare il posto online per l’intero periodo.