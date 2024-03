Misure di sicurezza per la gara di domani Trento-Mantova

venerdì, 22 marzo 2024

Trento – Nella mattinata odierna si è tenuta presso il Palazzo del Governo una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Commissario del Governo di Trento, prefetto Filippo Santarelli, finalizzata ad esaminare le misure di vigilanza e di sicurezza da predisporre in occasione dell’incontro di calcio valevole per il Campionato di serie Lega Pro, Girone A, tra le squadre “A.C. Trento 1921 verso Mantova 1911” che si svolgerà domani – sabato 23 marzo – presso lo Stadio Briamasco di Trento.

Alla riunione hanno preso parte il questore di Trento Maurizio Improta, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Matteo Ederle, per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza il tenente colonnello Gianfranco Zarro, nonché i Rappresentanti della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale di Trento.

Nel corso della riunione sono stati approfonditi i servizi che le forze di polizia in collaborazione con i vigili urbani dovranno attuare per garantire la sicurezza pubblica.

Il Prefetto Santarelli, in adesione alle indicazioni fornite dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive sulla base delle informazioni fornite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha disposto alcune misure restrittive nei confronti dei tifosi . In particolare è stato ordinato il divieto della vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Mantova.

Il provvedimento è stato emanato tenendo conto delle valutazioni del citato Organo consultivo nazionale che, sulla base di passate esperienze, ha classificato l’incontro di calcio tra quelli ad elevato profilo di rischio.