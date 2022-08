Miss Trentino Alto Adige, la finalissima a Bressanone

sabato, 20 agosto 2022

Bressanone – Siamo arrivati alla conclusione di un’altra splendida stagione del Concorso Nazionale Miss Italia in Regione.

Domenica 21 agosto alle ore 21 nella splendida ed esclusiva cornice di Piazza Duomo a Bressanone si svolgerà, dopo due anni di pausa a causa del Covid, per l’ottavo anno consecutivo l’importante serata conclusiva del Tour del Concorso Miss Italia in Trentino Alto Adige con la collaborazione della Bressanone Turismo Società Cooperativa, del Comune di Bressanone, assieme a Sparkasse.

La finalissima, in cui verrà eletta appunto Miss Trentino Alto Adige sarà presentata da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice dell’intera Kermesse che si dice entusiasta di come è andata la stagione: “Ringrazio le ragazze che si sono avvicinate al Concorso con lo spirito giusto. Con voglia di divertirsi e di fare un’esperienza diversa che potrebbe portare loro anche delle opportunità lavorative. Ragazze semplici, laureate, studentesse, lavoratrici, molte sportive, impegnate anche nelle attività di volontariato, con un’ottima conoscenza delle lingue, hanno sdoganato lo stereotipo della idea ormai superata della Miss che punta tutto sulla bellezza.

Anche quest’anno sono state moltissime le località che ci hanno ospitato con il consueto entusiasmo, credendo nelle grandi potenzialità dell’evento e dando la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi gratificate ed apprezzate: Trento, Mezzolombardo, Sporminore, Pieve Tesino, Lagundo, Brunico, Fiera di Primiero, Bar alla Spiaggia, San Leonardo in Passiria, Sarnonico, Andalo, Pinzolo, Hotel Solea a Fai della Paganella, Folgaria Canazei, Moena, Spormaggiore e Bressanone per la Finalissima”.

Domenica 21 agosto, il programma della giornata sarà intenso e frizzante. Saranno 29 le ragazze finaliste, tra i 18 e i 30 anni, che si sono guadagnate l’accesso alla Finalissima grazie alle qualificazioni ottenute durante le sfilate provinciali iniziate a marzo e terminate il 10 agosto a Schenna. Saranno curate nell’hair look dallo staff del Salone Divina Hair Studio di Miranda Dedej di Merano.

La giornata si aprirà con le consuete prove delle coreografie e degli schemi della sfilata e proseguirà poi nel primo pomeriggio per le vie del centro di Bressanone con la realizzazione degli shooting fotografici che valorizzeranno la località e le aziende coinvolte nella serata.

Il momento più importante del pomeriggio sarà l’incontro a porte chiuse con la prestigiosa giuria, che avrà il compito, con varie domande, di conoscerle meglio per valutarne personalità e particolarità caratteriali. Valutazione che andrà a sommarsi a quella della sera che verrà data durante la sfilata. La somma delle due votazioni, decreterà la vincitrice assoluta.

Alle ore 21.15 lo show avrà inizio. Bellezza, moda e spettacolo si fonderanno in un’unica serata. Sul palco, ad intervallare la moda, avremmo diverse esibizioni artistiche tra cui il pluri campione del mondo della disciplina sportiva di pole dance sport Alex Aufderklam, con le sorelle atlete reduci appunto dagli ultimi campionati del mondo, e la coppia Vanessa Gazzini e Kristian Valle, campioni e ballerini di balli caraibici, competitori di classe internazionale per WDC amateur League.

In passerella il made in Italy fatto a mano della stilista Ivana Penasa , Rivablanca di Cles che proporrà raffinati capi di alta moda esclusivi ed eleganti.

La vincitrice del titolo di Miss Trentino Alto Adige, oltre alla ambita corona Miluna, per un anno sarà la protagonista di numerose occasioni di grande visibilità e lavorative.

E formerà il gruppo della 9 ragazze che andranno alle Prefinali per tentare la vittoria al titolo di Miss Italia. Ricordiamo che il titolo di Miss Italia è stato portato in Trentino Alto Adige, grazie a Sonia Leonardi, nel 2006 con Claudia Andreatti la prima Miss con i capelli corti e nel 2017 con la bellissima, ora laureata in giurisprudenza, Alice Rachele Arlanch.

Domenica 21 agosto a Bressanone in Piazza Duomo alle ore 21.15 per la serata conclusiva del tour Miss Italia.