Miss Italia: la 18enne di Manerbio Alice Premoli alle finali regionali

domenica, 23 luglio 2023

Zanica (Bergam0) – La 18enne Alice Premoli di Manerbio (Brescia) accede alle finali regionali. Ieri sera si è svolta la sesta tappa del Tour Miss Italia Lombardia 2023 che ha visto sul gradino più alto del podio la Milanese Francesca Tammaro che accede alle pre-finali nazionali con il titolo di Miss Sport Givova Lombardia!

Alessandra Riva e Giuseppe Sanna hanno organizzato a giugno una selezione regionale, evento che ha portato i riflettori su questa ristrutturata struttura della provincia Bergamasca. Ettari di terreno immersi nella natura, tanto amore per gli animali, ma soprattutto, novità degli ultimi anni, un centro di riabilitazione equestre riconosciuto dal Ministero per gli interventi assistiti con gli animali e da pochi mesi anche un centro sportivo: la Rosa del Padel a Zanica del quale German Denis “El Tanque” ne è immagine e promotore.

MISS SPORT GIVOVA le concorrenti:

1 Francesca Benedetta Tammaro 12/07/2004 Milano Lainate 172 1^ (passa alle pre-finali nazionali)

2 Giulia Montemagno 11/10/2004 Milano Settimo Milanese 173

3 Valentina Fuso 31/07/2003 Lodi Mulazzano 173

4 Lara Fratantoni 07/08/2001 Lodi Lodi 171

5 Beatrice Premoli 18/07/2003 MB Desio 168

6 Franceska Andrea Pellizzoni 16/08/2002 Como Cantù 171

7 Lara Tranchini 30/12/2002 Cremona Pandino 174

8 Gaia Grimoldi 08/11/2004 MB Brugherio 174 2^

9 Matilde Farruggia 05/10/2004 Varese Castiglione Olona 175

10 Lucia Angelica Affinito 25/06/2004 Milano Milano 178

11 Giulia Zengarini 04/08/2003 Como Carugo 180

12 Simona Pavia 29/03/2004 Brescia Gussago 175

13 Giulia Botta 04/03/2003 Brescia Brescia 178 3^

14 Sofia Carminati 12/06/2005 Milano Trezzo sull’Adda 176

15 Valentina Michela Moschetta 15/05/2002 Pavia Magherno 172

16 Gabriella Bonizzardi 10/11/2003 Brescia Prevalle 174

17 Elisabetta Delcarro 11/10/2000 Bergamo Lurano 170

18 Rachele Gelpi 18/09/2005 Bergamo Bonate Sopra 172

19 Sofia Gasparini 18/04/2002 Mantova Mantova 164

20 Anna Asia Ferrazzano 02/07/2001 Milano Cormano 166

21 Benedetta Caso 10/03/2002 Varese Luvinate 165

Le concorrenti sono state coinvolte nelle 3 realtà de La Rosa Bianca. La giornata infatti si è interamente svolta negli ampi spazi del Centro sportivo La Rosa del Padel, del Centro Ippico e nei giardini del ristorante e location per cerimonie La Rosa Bianca che hanno fatto da sfondo all’intenso programma delle Miss.

Le prime ore dopo il casting sono state dedicate a shooting fotografici e riprese video che hanno permesso di rappresentare le bellezze in gara nella caratteristica location, oltre che alla realizzazione di contenuti social per presentare le ragazze al pubblico del web e documentare l’emozionante giornata.

La preparazione dello spettacolo è poi continuata con la sessione di “trucco e parrucco”: Il look delle Miss è stato curato da “La Peluqueria di Giorgia Caglioni” di Calcinate (BG) e “Non sono lady di Marco Marazzi” di Rodigo (Mantova) per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Lo spettacolo serale è iniziato alle 20:30. Non solo concorso di Bellezza, Miss Italia Lombardia è un importante palco per dare voce alle giovani d’oggi donne di domani, con i loro sogni, esperienze ed obiettivi per il futuro. Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni: le aspiranti Miss hanno affrontato tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza.

Lo spettacolo ha visto brillare a fine serata Francesca Tammaro che è stata premiata Miss Sport Givova Lombardia, 18 anni di Lainate (Milano), 172 cm di altezza, occhi marroni e capelli castani. La sua grande passione è il ballo, attraverso questa arte riesce ad esprimere se stessa e si sente libera. Un suo sogno nel cassetto è di poter far parte del mondo della moda. Si è appena diplomata e a settembre inizierà la facoltà universitaria di Marketing e Comunicazione per l’impresa.

Sul podio al secondo posto Gaia Grimoldi, 18 anni di Brugherio (Monza Brianza), 173 cm di altezza, occhi marroni e capelli castani. È stata campionessa regionale di pattini a rotelle per il 2017, il 2021 e il 2022. Si è appena diplomata al liceo linguistico e a ottobre inizierà il percorso universitario di Fashion Marketing presso IED Milano, dopo aver ricevuto una borsa di studio. In futuro il suo sogno è diventare una

manager di ufficio stile.

Al terzo posto Giulia Botta, passa alle regionali, 20 anni di Brescia, alta 178 cm, capelli castani e occhi marroni. Una delle sue più grandi passioni è il canto, è cantautrice infatti vorrebbe che diventasse la sua professione.

Per la selezione di Miss La Rosa Bianca le prime due classificate passano alle finali regionali:

1. Miss La Rosa Bianca è Giorgia Aceti, (passa alle regionali) 20 anni, di Seriate (Bergamo), 170 cm di altezza, capelli castani e occhi verdi. Si è appena diplomata all’istituto Socio Sanitario perché nel futuro le piacerebbe lavorare con i bambini. Allo stesso tempo le piacerebbe coltivare la sua passione per la recitazione, infatti si iscriverà all’accademia di recitazione. In futuro le piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo e della moda

2. Miss Bellezza Rocchetta è Alice Premoli, (passa alle regionali) 18 anni, di Manerbio, 173 cm di altezza, capelli biondi e occhi verdi. è una studentessa di liceo indirizzo scienze umane. Pratica pallavolo fin da piccola e questo sport le dona costanza e determinazione. Le piace provare nuove esperienze e per questo ha deciso di iscriversi a Miss Italia.

3. Miss Framesi è Laura Bevilacqua, 24 anni, di Monza, 165 cm di altezza, capello castano e occhi marroni. Nella vita lavora come Area Manager per una catena di supermercati. Fin da piccola ha praticato danza, dalla danza classica all’hip-hop, e di recente si è diplomata come atleta certificata Coni per poter insegnare.

4. Miss Quarta è Greta Gecaj, 21 anni, di Montecalvo Verseggia, 174 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. È italo-albanese e questo le ha dato l’opportunità di vivere due culture diverse. Attualmente lavora in un ufficio di assicurazioni, ma la sua passione è viaggiare. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per mettersi in gioco, affrontare una nuova esperienza e per poter arricchire il suo “bagaglio” di conoscenze ed esperienze.

5. Miss Quinta è Vanessa Torcoli, 19 anni, di Adro (Brescia), 165 cm di altezza, capelli ramati e occhi marroni. È una studentessa e si è appena diplomata al liceo artistico. Ha appena fatto i test di medicina e nel futuro vorrebbe diventare chirurgo plastico con lo scopo di far sentir le persone bene con loro stesse perché anche lei per un periodo non si trovava bene con il suo corpo. Un suo talento è fare il make-up, in particolare trucchi scenografici.

6. Miss Sesta è Serena Moscatelli, 21 anni, di Figino Serenza (Como), 175 cm, capelli biondi e occhi marroni. È prossima alla laurea in infermieristica ed è stato sempre il suo sogno fin da piccola diventare infermiera, perché la sua sorellina è volata in cielo 2 anni fa e le ha fatto una promessa. Nel tempo libero si dedica al giornalismo sportivo seguendo la pallacanestro di serie A e il calcio serie B.

Alessandra Riva si dice entusiasta di questa importante tappa del tour 2023: è bello che il concorso possa portare alla luce strutture che sono punto di riferimento e “Scuola di Vita”, come dice Giuseppe Sanna. In questo periodo in cui soprattutto i giovani hanno vissuto ancora più intensamente le problematiche della crescita per le restrizioni Covid-19, è importante sapere che esistono ambienti che si basano su valori profondi e danno la certezza di un aiuto concreto in caso di necessità.

La giuria è stata presieduta Jonathan Facchi, imprenditore, affiancato dalla segretaria Melissa Arnoldi, pre-finalista nazionale 2022. La giuria era composta anche da German Denis, detto “El Tanque” ex giocatore dell’Atalanta, Josè Luis Ovando, direttore sportivo de La Rosa del padel e Michele Morelli in rappresentanza di Framesi. Madrine della serata: Alessia Anzioli, Miss Miluna Lombardia 2023; Valeria Corna, Miss Bergamo Brescia 2023, e Giorgia di Pucchio, Miss Bella dei laghi.

CREDITS FOTO: @markbergamophotographer

