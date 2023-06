Miss Italia: a Trento, l’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane

domenica, 18 giugno 2023

Trento – Torna la serata dedicata alla elezione della Madrina delle Feste Vigliane. Oggi, domenica 18 giugno, a partire dalle ore 21.30 nella consolidata location di Piazza Fiera a Trento, con ingresso libero e gratuito, e con oltre 2000 comodi posti a sedere si svolgerà la serata dedicata alla bellezza, alla tradizione dell’elezione della Madrina.

L’evento chiude la prima parte delle giornate del programma delle Feste Vigiliane, l’importante manifestazione storico culturale del capoluogo Trentino, organizzata dal Centro Culturale Santa Chiara, che nell’arco di due weekend di giugno darà vita alla città di Trento con molte rievocazioni e spettacoli di intrattenimento vario.

Domenica sera, sul grande palco e passerella allestiti in Piazza Fiera, per l’occasione, le ragazze, presentate da Sonia Leonardi, sfileranno per contendersi il prestigioso titolo di Madrina Feste Vigiliane. Si proporranno in abito da sera, in abiti storici, e in altre uscite che valorizzeranno non solo la loro bellezza, ma anche il loro portamento, la loro spigliatezza e simpatia.

Dovranno infatti convincere la selezionata giuria, formata da diverse personalità di spicco, ad esprimere la preferenza per loro, affinchè per un anno possano rappresentare la città di Trento e le Feste Vigiliane.

Andrea Castelli, attore ed autore, ha selezionato un breve testo in dialetto trentino che le ragazze dovranno leggere ed interpretare per entrare nel pieno della atmosfera delle Feste.

Le ragazze che sfileranno domenica sera, sono state selezionate da una giuria tecnica tra molte candidate che hanno inviato in precedenza, foto e dati. Sono per lo più studentesse, hanno tra i 18 ai 30 anni e provengono da tutta la Provincia. Infatti una della caratteristiche, oltre all’età, per poter partecipare a questa sfilata era la residenza in provincia di Trento.

La vincitrice, sarà la madrina degli eventi più importanti che si terranno in città nelle serate del 24, 25 e 26 giugno.

Inoltre si qualificherà di diritto per le Finali regionali del concorso Nazionale Miss Italia con la possibilità di accedere, alla Finale Nazionale e tentare di portare a casa la corona di Miss Italia 2023. Infatti la serata dell’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane, si colloca all’interno del circuito del Concorso di Miss Italia, gestito dal 18 anni dalla Soleo show, arrivato con successo alla 84esima edizione, capitanato da Patrizia Mirigliani e sempre alla ricerca di talenti che vadano oltre la bellezza e che si sappiano distinguere per personalità, carisma e capacità artistiche.

Sarà presente alla serata la vincitrice dello scorso anno, Michelle Depinto studentessa, 19 anni di Arco, eletta successivamente Miss Trentino Alto Adige. Michelle era alla sua prima esperienza e da quel momento ha intrapreso il lavoro di modella, arrivando a chiudere un contratto con una importante agenzia internazionale di modelle a Milano.

Tutte le madrine saranno curate nell’hair look dal salone Fascino di Ravina, Rosanna Coser e il suo staff, che da anni segue con professionalità gli eventi moda più importanti organizzati dalla Soleo Show, sapranno valorizzare al massimo le concorrenti.

La grande novità di questa edizione sarà la partecipazione alla sfilata delle Lady. Ovvero donne trentine, dai 35 ai 70 anni che si contenderanno il titolo di Lady Feste Vigiliane. Vincerà la simpatia, l’originalità e la personalità. La serata di domenica 18 giugno, non sarà solo all’insegna della bellezza. Ad alternare e dare ritmo alla scaletta e alle uscite di moda, ci penserà il trasformista ed imitatore Luciano Maci, che ci farà conoscere i personaggi italiani e stranieri più in voga del momento.

Il tour per il 2023 si chiuderà con la Finalissima, lunedì 21 agosto, serata in cui verrà eletta Miss Trentino Alto Adige nella meravigliosa Piazza Duomo di Bressanone, che ha ospitato la Finale per 7 anni e che ha riconfermato l’evento anche per questa stagione.

Per chi vuole partecipare ad una delle prossime sfilate, ed ha dai 18 ai 30 anni, chiamare subito 0461.239111 L’iscrizione è aperta fino ad agosto ed è gratuita info@soleoshow.com