Miss Egna, il titolo è di Lia Pancher, diciottenne di Rovereto

venerdì, 16 giugno 2023

Egna (Bolzano) – Seconda tappa di Miss Italia Trentino Alto Adige: prosegue il tour dell’edizione 2023 del concorso nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige, il concorso più seguito e accreditato d’Italia, capitanato da Patrizia Mirigliani ed arrivato con successo alla sua 84esima edizione.

Il secondo appuntamento in Trentino Alto Adige con la bellezza per il 2023 è stato ospitato presso l’enoteca e ristorante Johnson & Dipoli, sotto gli storici portici di Egna, per una serata davvero speciale ed esclusiva che ha visto come protagonista il gusto: vino, cibo, bellezza, moda e musica per un connubio unico e raffinato.

Il patron del rinomato ristorante, Vincenzo Degasperi, in collaborazione con Roberta Rizzi, pr & event specialist e con Sonia Leonardi, della Soleo Show ha ospitato l’evento “Dinner Show”, cena degustazione con sfilata di moda e musica dal vivo.

Una cena gourmet di eccellenze culinarie, proposte dallo chef de cuisine Josef Affenzeller e fornite dal prestigioso partner “Logino & Cardenal Cibi Rari e Preziosi”, abbinate ai vini delle più rinomate cantine del territorio.

Molti gli ospiti vip presenti alla serata per applaudire le ragazze in gara, provenienti da tutto il Trentino Alto Adige, di età tra i 17 e i 30 anni, che si sono contese la fascia di Miss Johnson & Dipoli valevole per accedere alle finali regionali per il titolo di Miss Trentino Alto Adige.

Un format nuovo, diverso e raffinato che ha visto coinvolte molte eccellenze. Dal food, alla bellezza, alla moda.

Lo show di Miss Italia Trentino Alto Adige, si è aperto nel pomeriggio con le prove e scatti fotografici, per proseguire alle 21.30 con la sfilata sul red carpet in una atmosfera elegante e raffinata. Le ragazze hanno sfilato in eleganti abiti da sera, strappando applausi e sorrisi al pubblico presente.

Il momento clou della serata, ha visto coinvolti anche due atelier, che hanno sfilato sul red carpet alcuni loro esclusivi capi.

Ad aprire è stato Dama Studio, l’atelier bolzanino guidato dalla frizzante stilista Dagmar Gruber, che dopo un periodo lavorativo in Cina, ha deciso di tornare in Alto Adige per sviluppare il suo progetto. In passerella ha proposto abiti contemporanei senza tempo, realizzati a mano e prodotti utilizzando tessuti italiani selezionati e di provenienza responsabile.

A seguire e chiudere il momento moda è stato l’atelier “Sintesi”, di Anna Deflorian di Predazzo, che ha presentato uno stile alternativo, per una donna che non vuole essere simile alle altre, che ama sentirsi unica e speciale, in sintonia con se stessa. Promotrice della filosofia dello slowfashion, sostenitrice del made in Italy e dei tessuti naturali.

A curare l’hair look delle ragazze ci ha pensato il noto brand italiano Framesi, new entry in casa Miss Italia.

È stato il Salone Hair Studios di Paola Foldi di Bolzano, con il suo bravissimo staff a valorizzare le acconciature delle candidate miss, creando per ciascuna di loro un look personalizzato.

La musica dal vivo proposta dalla cantante e show woman Francesca Dessì, direttamente dai palchi dei più importanti locali di intrattenimento d’Italia, ha intrattenuto gli ospiti fino a fine serata.

Ad indossare la corona Miluna, come prima classificata, con il titolo di Miss Johnson & Dipoli, è stata la timida e sorridente Lia Pancher, diciottenne di Rovereto di origini Vietnamite, incoronata dal presidente di giuria il notaio Patrizia Pagano e da Diego Cattoni, AD di Autobrennero. Lia è una studentessa di lingue appassionata di palestra, alla sua prima passerella.

Oltre a lei, la giuria ha eletto altre cinque ragazze che potranno accedere alla fase successiva delle Finali Regionali, che si disputeranno nel mese di agosto e che decreteranno il gruppo delle finaliste per il Trentino Alto Adige che accederanno poi alla Finale Nazionale.

Al secondo posto, la fascia di Miss Bellezza Rocchetta è stata consegnata a Laura Del Fabbro, frizzante venticinquenne di Laghetti di Egna, appassionata di ginnastica artistica, pallavolo e nuoto. Studia scienze della formazione primaria all’università di Bolzano e lavora come cameriera.

Il titolo di Miss Framesi è stato vinto dall’elegante Alessia Fontana, ventiquattrenne di Bolzano. Alessia frequenta il corso di laurea magistrale in storia dell’arte ed è appassionata di pattinaggio artistico.

La quarta fascia è stata consegnata a Nicole Colombai, ventiquattro anni, di Mezzocorona. Nicole è studentessa di psicologia delle risorse umane, appassionata di danze latino americane che pratica a livello agonistico.

Il quinto posto è stato vinto da Elisa Buffa, diciottenne di Ospedaletto frequentante l’ultimo anno di scuole superiori.

La sesta fascia è stata assegnata alla bionda Malena Caser, ventuno anni, di Merano. Malena è istruttrice fitness e lavora come segretaria di studio medico.

Sonia Leonardi, organizzatrice dell’evento e presentatrice, si dice molto soddisfatta di questa prima esperienza che esce dagli schemi classici di Miss Italia, e che sarà sicuramente ripetuta.

Un grande ringraziamento va ai partner i media che seguono sempre con grande interesse i nostri eventi, e che, come di consueto, sono stati presenti in questa seconda sfilata. La serata è stata seguita e promossa da Radio Nbc, la radio delle Alpi, da oltre 12 anni a fianco delle nostre serate con grande impegno e professionalità.

Prossimo importante appuntamento sarà l’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane, domenica 18 giugno in Piazza Fiera con inizio alle ore 21.15 ad ingresso libero.