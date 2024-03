Minacce di morte e stupro all’europarlamentare Silvia Sardone: le reazioni

mercoledì, 20 marzo 2024

Milano – “Ti stupro”, “Ti spacco la faccia”, “Ti metto il velo a pugni in testa”, “Muori ..” e ancora “Non ti hanno ancora tagliato la lingua?”, “Noi vi conquisteremo, preparati a mettere il velo!”, “Noi vi sottometteremo”, sono alcuni dei più recenti messaggi che l’europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, riceve costantemente sui social.

“Sono tantissimi i messaggi che mi vengono inviati ormai da mesi da utenti di fede islamica e che hanno portato alla decisione di affidarmi, purtroppo, la scorta per la mia protezione. Non ne parlo per fare la vittima perché francamente non è nel mio carattere ma per ribadire, una volta di più, quanto sia assurdo che in Italia, e non in paesi islamici, una donna, libera, non possa esprimere opinioni motivate sul velo islamico, sul processo di islamizzazione e negli ultimi giorni sull’episodio della scuola chiusa per il Ramadan su cui ho espresso da subito la mia contrarietà.

È ancora possibile condividere idee e posizioni fuori dal coro, sicuramente non allineate al buonismo imperante? Posso dire no a una scuola chiusa per il Ramadan, alle continue promozioni in chiave positiva del velo islamico e alla diffusione delle moschee abusive in cui non si sa cosa si predica? Perché tutti dobbiamo accettare in silenzio un futuro che ci allinea all’islamizzazione crescente che vediamo in Europa, tra quartieri ghetto dove regna la sharia, luminarie per il Ramadan nelle principali città europee, corti islamiche, richiami del muezzin in Europa, cortei in cui si urla contro gli infedeli ebrei e cristiani? Io e la Lega continueremo con forza a denunciate questi preoccupanti segnali, difendendo la nostra identità e le nostre tradizioni a testa alta”, commenta Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.

Solidarietà a europarlamentare Silvia Sardone

Il mondo politico ha espresso solidarietà a Silvia Sardone. Davide Caparini (Lega): “Non si fermano i gravissimi insulti e le minacce di morte lanciate dai soliti odiatori sociali di fede islamica nei confronti dell’eurodeputato Silvia Sardone (Lega), segno evidente dello stato di degrado di una parte del Paese intollerante ed estremista. Fatti che hanno portato alla decisione di affidarle, purtroppo, la scorta. Parallelamente, prosegue il silenzio assordante della sinistra incapace di esprimerti solidarietà”. “Ami ricordare che ci sono momenti in cui per chi ama la libertà tacere è una colpa e parlare è un dovere. Sarò sempre al tuo fianco per risvegliare le coscienze assopite e chiamarle a raccolta per difendere i diritti fondamentali dell’uomo dalla minaccia fondamentalista. L’Occidente non può accettare un futuro che cancella le nostre millenarie radici all’insegna della crescente islamizzazione dell’Europa. La Lega continuerà a lottare denunciando questa pericolosa deriva, difendendo la nostra identità e le nostre tradizioni”.