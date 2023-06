Mille Miglia, grande entusiasmo alla partenza da Brescia

martedì, 13 giugno 2023

Brescia – E’ partita la Mille Miglia, con grande entusiasmo in città. Mattia Casse sul Red Carpet della partenza della Mille Miglia in viale Venezia a Brescia pochi minuti dopo del passaggio delle Frecce Tricolori e con alle spalle una delle prime auto partite.

Il discesista azzurro delle Fiamme Oro Mattia Casse (nella foto) oggi è stato uno dei Vip-Guest alla partenza della Mille Miglia 2023 da Brescia, nell’anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitali della Cultura, commenta: “ La 1000 Miglia mi ha sempre appassionato perchè quando abitavo a Bergamo in centro passava sotto casa. Il Mondo delle Auto e delle Auto Storiche è un mondo affascinante e quando passano auto d’epoca, davvero rivivi un’altra generazione, sono bellissime. E poi tutto quello che è moderno, Ferrari, Lamborghini, il Made in Italy è bello ed emozionante. Quest’anno sono riuscito a partecipare alla partenza e ringrazio Mille Miglia, ringrazio l’AD Alberto Piantoni che ho conosciuto personalmente, non riesco a fare una tappa perchè ogni giorno lo dedico ai miei allenamenti, però bello essere a Brescia, vicino a casa e nell’anno della Capitale della Cultura. E’ stato bello vedere dal vivo della partenza questo circo che si muove che regala tantissime emozioni dando visibilità di tutto ciò che è l’Italia, visibile in tutto il Mondo. E’ stata davvero una bella esperienza, sarebbe bello il prossimo anno parteciparvi su un auto”.

Presenti alla partenza gli assessori regionali (nella foto) Francesca Caruso (Cultura) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile).“È stato un onore – ha dichiarato l’assessore Caruso – presenziare alla prima tappa di un evento che da quasi 100 anni rappresenta uno dei simboli più iconici di quello spirito fattivo e dell’attrazione verso la modernità industriale e culturale che da sempre caratterizzano la nostra Regione. Essere a Brescia ospite dell’Automobile Club e condividere le emozioni della partenza è particolarmente significativo: la manifestazione nei prossimi giorni transiterà anche da Bergamo, sottolineando il ruolo delle due città come Capitali della Cultura 2023″.

“La Mille Miglia in tutti questi anni – ha proseguito Caruso – ha saputo testimoniare i cambiamenti del nostro Paese dal punto di vista culturale, economico, industriale e sociale. Un vero e proprio ‘museo viaggiante’ lungo un percorso che attraversa i luoghi interni dell’Italia, dalle città ai piccoli borghi, custodi dell’inestimabile bellezza del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Un’opportunità per coinvolgere, partendo dalla Lombardia, migliaia di italiani e non solo che ogni anno rimangono affascinati dalla corsa di queste bellissime auto d’epoca, in un viaggio che promuove la bellezza e la storia del nostro Paese”.

“La Mille Miglia – ha evidenziato l’assessore Lucente – è un orgoglio lombardo e nazionale, una competizione in grado di esaltare i territori e regalare emozioni. Si tratta di un volano incredibile per il marketing territoriale e il turismo, con una particolare attenzione alla mobilità sostenibile e all’utilizzo di vetture innovative. Nell’anno di Bergamo Brescia Capitali della Cultura, e grazie allo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori, non esiste spot più bello per valorizzare la nostra Lombardia”.