Mezzocorona, successo della mostra del Teroldego Rotaliano

lunedì, 22 maggio 2023

Mezzocorona (Trento) – Un migliaio di presenze nella tre giorni, oltre 2.000 calici serviti al wine bar, con le sue 38 etichette, ottima affluenza alle masterclass e pranzo degustazione della domenica “sold out”.

Il tempo instabile non ha fermato la XXXII edizione della Mostra del Teroldego Rotaliano, che la Pro Loco di Mezzocorona ha organizzato nel weekend con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest e la collaborazione di Consorzio Vini del Trentino e del Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg.

Palazzo Martini, location dell’evento, ha registrato il passaggio di un migliaio di persone per circa 2.000 calici di Teroldego Rotaliano serviti al wine bar con le 38 etichette del territorio e oltre 200 cocktail a base di grappa trentina preparati dal barman Leonardo Veronesi.

Nelle serate di venerdì e sabato sono stati oltre 300 i finger food consumati e la grande novità del pranzo degustazione di domenica a cura dello chef Giovanni D’Alitta del Ristorante Elementi ha fatto un tutto esaurito, con 50 partecipanti che hanno potuto apprezzare la proposta seduti ai tavoli allestiti nella corte di Palazzo Martini.

Grande successo anche per le masterclass, che hanno attirato un pubblico di tecnici, appassionati e curiosi, con “sold out” sia di quella del venerdì “Annate a confronto di Teroldego Rotaliano” che di quella dedicata ai padri fondatori a cura delle Donne del Vino – Trentino Alto Adige. Quasi al completo anche quella di FEM, sulle potenzialità dei nuovi vitigni selezionati dagli incroci di Teroldego, quella sui rosati della Piana Rotaliana e quella dei Teroldego Evolution, che hanno proposto una orizzontale annata 2020, dai classici ai cru della più vecchia DOC del Trentino.

“I numeri hanno confermato che la scelta intrapresa nel 2021 di dedicare alla Mostra del Teroldego un evento ad hoc, separato dalla festa del Settembre Rotaliano, è stata sì coraggiosa ma vincente, poiché ha contribuito a dare lustro e qualificare la manifestazione e il suo prodotto di riferimento – ha commentato Daniele Postal, Presidente della Pro Loco di Mezzocorona – . Ci auguriamo – ha proseguito – di continuare a crescere nei prossimi anni per diventare un appuntamento di riferimento per gli appassionati di vino e di contribuire a richiamare sul territorio enoturisti, al fine di partecipare concretamente a far conoscere le bellezze della Piana Rotaliana e ad accreditarla come vera e propria destinazione turistica”.