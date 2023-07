Mezzo secolo della sezione paracadutisti camuni: festa a Darfo Boario

domenica, 2 luglio 2023

Darfo Boario (Brescia) – Sfilata per le vie di Darfo Boario (Brescia) e grande festa per l’anniversario di fondazione del mezzo secolo della sezione Valle Camonica dell’associazione Paracadustisti d’Italia.

Nella cittadina della Valle Camonica è stata una giornata speciale per i paracadutisti: il ritrovo poco prima delle 9 in via Stassano, quindi il corteo per le vie della cittadina camuna allietato dalla musica della banda santa Cecilia di Borno, la commemorazione e il ricordo dei caduti alla presenza delle associazione combattentistiche, le autorità civili, in primis il sindaco di Darfo Boario Dario Colossi e gli amministratori locali, e militari con il comandante della Polizia Stradale della sede di Darfo Boario, l’ispettore Cristian Scalvinoni, il comandante della Stazione carabinieri di Darfo, maresciallo maggiore Alfonso Guariglia, quindi gli alpini, le associazioni e i cittadini.

Il presidente dell’A.N.P.d’I., sezione Valle Camonica, Ernesto Richini, ha ricostruito l’attività dei paracadutisti camuni, partendo da chi nel 1973 l’ha fondata, che oggi conta 120 soci e gli obiettivi del futuro. Durante la festa sono state consegnate le targhe di merito ai soci fondatori. La Santa Messa presso la chiesa Santa Maria Delle Nevi di Darfo Boario Terme è stata officiata dal cappellano della Sezione, il socio benemerito don Bruno Colosio.

Per ricordare l’evento è stata realizzata una medaglia ricordo, sviluppata su di un dipinto dell’artista camuno Pierangelo Benetollo, che riporta in primo piano il simbolo nazionale dell’A.N.P.d’I., e sullo sfondo il Pizzo Badile Camuno, inconfondibile cima anticamente considerata montagna sacra per il popolo dei camuni.