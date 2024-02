Meteo: in Alto Adige un mese di gennaio molto mite

mercoledì, 31 gennaio 2024

Bolzano – Secondo il report mensile stilato dall’Ufficio meteorologico e di prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile, il mese di gennaio ha registrato un clima molto mite in Alto Adige. “Il mese di gennaio è stato molto mite su gran parte del territorio altoatesino”, riassume il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe tracciando il consueto bilancio mensile. “Solamente in Val Pusteria le temperature hanno mantenuto la media del periodo”.

Temperature minime e massime del mese

La temperatura più bassa è stata misurata a Sesto il 20 gennaio con meno 22 gradi. La temperatura più alta è stata registrata a Merano, il 27 gennaio, con 19 gradi. Un valore anomalo, questo, dovuto al vento di Föhn.

Le precipitazioni

Le precipitazioni durante il mese di gennaio hanno fatto registrare valori in linea con le medie del periodo.

Cosa succederà nei prossimi giorni?

Nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, il clima sarà eccezionalmente mite in montagna. Nella giornata di domani, 1 febbraio, la nuvolosità aumenterà da nord nel corso della giornata, con possibilità di lievi precipitazioni sulla cresta principale delle Alpi nel corso del pomeriggio; previsto Föhn nelle vallate a nord. Per la giornata di venerdì, 2 febbraio, previsto tempo variabile sul territorio, con aumento della nuvolosità. Nel fine settimana il tempo sarà prevalentemente soleggiato con nubi velate.

Le informazioni sulle temperature e sulle precipitazioni per Bolzano, Ora, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e Dobbiaco si trovano nei diagrammi climatici: questi sono aggiornati quotidianamente alla voce Meteo Alto Adige sul sito web e mostrano se i dati attuali sono superiori o inferiori alla media a lungo termine.

Bollettino meteo costantemente aggiornato

Le informazioni sulla situazione meteorologica generale e sull’ulteriore evoluzione del tempo in Alto Adige sono costantemente aggiornate sul portale online Meteo Alto Adige sul sito della Provincia di Bolzano.